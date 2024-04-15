أسعار سيات ابيزا تنخفض 100 ألف جنيه .. اعرف بكام

انخفضت القائمة الرسمية لجميع أسعار سيارات سيات المقدمة بالسوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة التي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك "ابيزا" موديل 2024، حيث شهدت تلك النسخة تراجعًا في سعرها الرسمي بقيمة بلغت 100 ألف جنيه، بالاضافة إلى ظهور الفئة REFERENCE من جديد، والتي تنضم إلى الفئة FR.

ويقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة سيات ابيزا 2024 في ابريل، كما يعرض ابرز المواصفات الفنية

سيات ابيزا موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة سيات ابيزا موديل 2024

تضم السيارة سيات ابيزا موديل 2024 محرك "تيربو" سعة 1000 CC، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 115 حصانا وعزم أقصى للدوران يبلغ 200 نيوتن متر، بالاضافة إلى وجود ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

سيات ابيزا موديل 2024

ويمكن للسيارة سيات ابيزا موديل 2024 التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 9.5 ثانية، بينما تصل السيارة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 195 كيلومتر في الساعة.

سيات ابيزا موديل 2024

الأبعاد الخارجية وقياسات السيارة سيات ابيزا موديل 2024

الطول الكلي 4059 مم.

العرض الكلي 1780 مم.

الارتفاع الكلي 1447 مم.

طول قاعدة العجلات 2564 مم.

مساحة حقيبة التخزين 355 لتر.

سيات ابيزا موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة سيات ابيزا موديل 2024 في مصر

الفئة الأولى موديل 2024 بسعر مليون و75 ألف جنيه.

الفئة الثانية موديل 2024 بسعر مليون و250 ألف جنيه.