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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

240 ألف جنيه .. تراجع أسعار سيات أتيكا موديل 2024 | تفاصيل

سيات أتيكا موديل
سيات أتيكا موديل 2024

شهدت قائمة أسعار سيارات سيات المقدمة بالسوق المصري، تخفيضات رسمية وصلت إلى 250 ألف جنيه باختلاف الموديلات المقدمة محليًا، ومن بين هذه الطرازات هي النسخة الرياضية والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV "سيات أتيكا موديل 2024"، والتي انخفضت بقيمة قدرها 240 ألف جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق السعر الرسمي للسيارة سيات اتيكا 2024 بعد التخفيضات، بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات الفنية

سيات أتيكا موديل 2024

مواصفات السيارة سيات أتيكا موديل 2024 

 

زودت السيارة سيات أتيكا موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي "تيربو"، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 150 حصانا و250 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار.

سيات أتيكا موديل 2024

ويمكن للسيارة سيات أتيكا موديل 2024 بفضل هذه الامكانيات الفنية أن تتسارع من نقطة الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تقارب الـ 9 ثواني، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 198 كيلومتر في الساعة.

سيات أتيكا موديل 2024

أبعاد السيارة سيات أتيكا موديل 2024 

 

  • طول 4363 مم.
  • عرض 1841 مم.
  • ارتفاع 1601 مم.
  • خلوص ارضي 188 مم.
  • قاعدة عجلات 2640 مم.
  • مساحة تخزين خلفية 510 لتر.
  • سعة خزان الوقود 50 لتر.
سيات أتيكا موديل 2024

السعر الرسمي للسيارة سيات أتيكا موديل 2024 في السوق المصري 

 

تقدم السيارة سيات أتيكا موديل 2024 في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع اسعار رسمية قدرها 1,750,000 جنيه بدلاً من 1,990,000، اي بنسبة تراجع قدرها 240 ألف جنيه.

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