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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص أوتوماتيك في مصر.. اركب شيفروليه اوبترا 2022 "فبريكا" بهذا السعر.. ونيسان صني تتصدر المبيعات بمصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سعر سوزوكي ارتيجا العائلية موديل 2024 بالسوق المصري.. صور

تعد سيارة سوزوكي ارتيجا من أشهر السيارات اليابانية المطروحة في السوق المصري، والتي تنتمي إلى الفئة العائلية ذات الـ 7 مقاعد، والتي يتم تقديمها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات وهي GLX موديل 2024.

 

سيارة أوتوماتيك موديل 2022 بأرخص سعر في مصر .. اعرف بكام

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة "أوتوماتيك" مستعملة وبأرخص سعر، ويضم السوق المصري للسيارات عدد كبير من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية العلامات التجارية، أو التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميم الهيكلي.

 

نيسان صني تتصدر مبيعات السيارات في مصر.. وهذا سعرها الرسمي

تصدرت السيارة الشهيرة نيسان صني التي تنتمي إلى عائلة السيدان، قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في السوق المصري، حيث تمكنت هذه النسخة  من بيع 1093 سيارة، خلال شهر فبراير الماضي من العام الجاري 2024، بحسب ما كشفت عنه تقارير مجلس معلومات سوق السيارات "الأميك".

 

شيفروليه اوبترا 2022 "فبريكا" اعلى فئة .. للبيع بهذا السعر

استطاعت السيارة شيفروليه أوبترا أن تحقق شعبية كبيرة في الشارع المصري، وذلك منذ انطلاقها بالسوق المحلي وحتى طرازات الجيل الجديد، وظهرت احدى اصدارات هذه النسخة للبيع على الانترنت، عبر إحدى المنصات الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال، تحت حالة المستعمل، وبعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 50 ألف كيلومتر فقط.

 

رينو ستيب واي الرياضية موديل 2016 .. أفضل سعر للمستعمل

تعتبر السيارة رينو ستيب واي من أبرز السيارات في مصر، والتي تجمع بين الاطلالة الرياضية مع مفهوم الهاتشباك، وظهرت احدى اصداراتها للبيع على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 80 ألف كيلومتر، مع احتفاظها الكامل بحالة الفبريكا.

 

سعر ومواصفات أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر.. صور

ما هي أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر، السؤال الذي يشغل بال الكثير من الراغبين في فرصة شراء سيارة جديدة، وسط تنوع الطرازات والتصميمات والعلامات التجارية، ولكن تبقى الإجابة هي النسخة "سوزوكي اسبريسو".

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