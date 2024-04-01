عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بأفضل سعر للمستعمل .. اشترِ رينو لوجان "أوتوماتيك" 2017

رينو لوجان
رينو لوجان

تعد سيارة رينو لوجان واحدة من ابرز اصدارات العلامة التجارية الفرنسية في مصر، حيث تمكنت من تحقيق انتشارًا واسعًا وشعبية كبيرة بالسوق المصري، نسبة إلى العديد من المقاومات بإختلاف اجيالها التي طرحت محليًا.

تخفيض 180 ألف جنيه .. أرخص سيارة رياضية تقدمها MG في مصر

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني في مصر .. ارخص الأسعار

بنفس السعر .. أرخص سيارة تقدمها ميتسوبيشي في مصر

أخبار السيارات| وفر 650 ألف جنيه واشتري كيا سبورتاج 2023.. ميتسوبيشي تقدم أرخص إصدار .. وماركة أخر انخفض سعرها 125 ألف جنيه

وظهرت السيارة رينو لوجان للبيع على الانترنت بعد مسافة إجمالية قدرها 85 ألف كيلومتر، حيث تباع تحت مفهوم المستعمل وبحالة الفبريكا داخليًا بشكل كامل، عدا بعض الأجزاء الخارجية والتي شهدت بعض التحديثات، مع انتماء السيارة إلى موديلات 2017.

رينو لوجان

وتأتي السيارة رينو لوجان موديل 2017 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعدد من التجهيزات منها جنوط رياضية، مرايات كهربائية جانبية، اضاءة نهارية، فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، وعدد من الوسائد الهوائية للحماية AIRBAGS.

رينو لوجان

وتحتوي السيارة رينو لوجان موديل 2017 على نظام صوتي ترفيهي، خاصية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة عن طريق ذارع جانبي، كما تضم السيارة بلوتوث، ومدخل USB، مكيف هواء يدوي، اشارات ضوئية بالمرايات الجانبية.

رينو لوجان

زودت السيارة رينو لوجان موديل 2017 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 110 حصانا و128 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

رينو لوجان

سعر السيارة رينو لوجان موديل 2017 

 

تباع السيارة رينو لوجان موديل 2017 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظرهت للبيع عبر احدى الصفحات المتخصصة في مجال السيارات بسعر يبلغ 430 ألف جنيه.

رينو لوجان رينو لوجان سيارة رينو لوجان سعر السيارة رينو لوجان رينو لوجان موديل 2017 سعر رينو لوجان موديل 2017

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حفل تنصيب السيسي رئيسًا لمصر لفترة ثالثة.. إليك التفاصيل

للقطاعين العام والخاص .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 في مصر

متأثرين بجروحهم.. وفاة جميع مصابي حادث كلية علوم بورسعيد وضبط الجاني| تفاصيل

بيان مفاجئ من الشركة.. إيسترن كومباني تصدم المدخنين بأسعار السجائر بجميع الأنواع

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء

أولها 10 إبريل| مفاجأة في عدد أيام إجازة عيد الفطر.. العطلات الرسمية المتبقية

الحكومة تعلن انخفاض أسعار الدواجن والبيض

صاحبتي عرفتني على سكة الرجالة| تفاصيل اعترافات "منة" المتهمة في قضية اللواء اليمني

موضوعات متعلقة

حجز 90 ألف نسخة.. سيارة "شاومي" SU7 الكهربائية بهذا السعر

تراجعت 500 ألف جنيه.. 5 سيارات انخفضت أسعارها بالسوق المصري

بدون أوفر برايس .. سيارة عائلية تقدمها جيلي بهذا السعر

أقل من سعرها بـ 150 ألف جنيه.. اشترِ سيارة أوتوماتيك موديل 2024

وفر 40 ألف جنيه .. اركب نيسان صني 2024 أعلى فئة "كسر زيرو"

تخفيض 180 ألف جنيه .. أرخص سيارة رياضية تقدمها MG في مصر

هيونداي النترا CN7 موديل 2024 للبيع بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني في مصر .. ارخص الأسعار

ترشيحاتنا

الدليل من السنة النبوية.. هل ليلة القدر تأتي يوم 23 رمضان؟

صدمة.. الهلال يعلن مدة غياب هدافه ميتروفيتش

اليوم الأكثر حرارة| تحذير من الأرصاد: الجو هيقلب بشكل كامل في هذا الموعد .. تفاصيل

انخفاض كبير بسعر طن الحديد والأسمنت اليوم

عايز شقة إسكان اجتماعي.. شوف الشروط والأماكن وطريقة التسجيل والأوراق المطلوبة

الأوقاف الفلسطينية: 40 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل جودر الحلقة 6.. ياسر جلال يخدع نور ويقـ.تلها

عباية لافتة.. مي عمر تبهر المتابعين على إنستجرام

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل.. سعرها مفاجأة

بالأسود الجريء.. لاميتا فرنجية تشعل الـ سوشيال ميديا

فيديو

ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

تحدى الخبراء الأجانب في قناة السويس وتنبأ بوفاته.. قصة أحمد عزت بعد رحيله

وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ