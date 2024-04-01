بأفضل سعر للمستعمل .. اشترِ رينو لوجان "أوتوماتيك" 2017

تعد سيارة رينو لوجان واحدة من ابرز اصدارات العلامة التجارية الفرنسية في مصر، حيث تمكنت من تحقيق انتشارًا واسعًا وشعبية كبيرة بالسوق المصري، نسبة إلى العديد من المقاومات بإختلاف اجيالها التي طرحت محليًا.

وظهرت السيارة رينو لوجان للبيع على الانترنت بعد مسافة إجمالية قدرها 85 ألف كيلومتر، حيث تباع تحت مفهوم المستعمل وبحالة الفبريكا داخليًا بشكل كامل، عدا بعض الأجزاء الخارجية والتي شهدت بعض التحديثات، مع انتماء السيارة إلى موديلات 2017.

رينو لوجان

وتأتي السيارة رينو لوجان موديل 2017 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعدد من التجهيزات منها جنوط رياضية، مرايات كهربائية جانبية، اضاءة نهارية، فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، وعدد من الوسائد الهوائية للحماية AIRBAGS.

رينو لوجان

وتحتوي السيارة رينو لوجان موديل 2017 على نظام صوتي ترفيهي، خاصية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة عن طريق ذارع جانبي، كما تضم السيارة بلوتوث، ومدخل USB، مكيف هواء يدوي، اشارات ضوئية بالمرايات الجانبية.

رينو لوجان

زودت السيارة رينو لوجان موديل 2017 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 110 حصانا و128 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

رينو لوجان

سعر السيارة رينو لوجان موديل 2017

تباع السيارة رينو لوجان موديل 2017 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظرهت للبيع عبر احدى الصفحات المتخصصة في مجال السيارات بسعر يبلغ 430 ألف جنيه.