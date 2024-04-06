سيارة أوتوماتيك موديل 2022 بأرخص سعر في مصر .. اعرف بكام

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة "أوتوماتيك" مستعملة وبأرخص سعر، ويضم السوق المصري للسيارات عدد كبير من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية العلامات التجارية، أو التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميم الهيكلي.

وتعتبر السيارة شيري اريزو 5، واحدة من اشهر السيارات الصينية التي تنتمي إلى عائلة السيدان، وظهرت احدى هذه الاصدارات للبيع على الانترنت تحت مفهوم المستعمل، وضمن موديلات 2022، بعد أن قطعت مسافة لا تتجاوز الـ 48 ألف كيلومتر.

السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022

وتنتمي السيارة شيري اريزو 5 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع إلى الفئة الثالثة، وهي الأعلى تجهيزًا حيث تضم، نوافذ كهربائية، حساسات ركن خلفية، قفل مركزي للابواب، زجاج خلفي مظلل، جنوط، مصابيح ضباب أمامية، فتحة سقف كهربائية التحكم، إمكانية دخول السيارة بدون مفتاح.

السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022

وتضم السيارة شيري اريزو 5 زر تشغيل وايقاف المحرك، مع نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن"، بالاضافة إلى مثبت سرعة، انذار مانع للسرقة، مقاعد من الجلد، وسائد هوائية للحماية، وفرامل ABS وEBD.

السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022

زودت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 cc، يستطيع إنتاج قوة إجمالية قدرها 114 حصانا و141 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة.

السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022

سعر السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022

ظهرت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت عبر إحدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات بسعر 560 ألف جنيه.