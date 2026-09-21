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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غزة و ليبيا و السودان.. مباحثات مصرية تونسية لتنسيق المواقف إزاء أزمات المنطقة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم الاثنين ٢١ سبتمبر، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

صرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا اعتزازهما بخصوصية العلاقات المصرية التونسية والروابط التاريخية بين البلدين، والحرص على مواصلة دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة وليبيا والسودان، مؤكدين أهمية تكثيف التنسيق والتشاور إزاء الأزمات التي تشهدها المنطقة، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة نيويورك السودان

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