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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

رينو ستيب واي الرياضية موديل 2016 .. أفضل سعر للمستعمل

رينو ستيب واي
رينو ستيب واي

تعتبر السيارة رينو ستيب واي من أبرز السيارات في مصر، والتي تجمع بين الاطلالة الرياضية مع مفهوم الهاتشباك، وظهرت احدى اصداراتها للبيع على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 80 ألف كيلومتر، مع احتفاظها الكامل بحالة الفبريكا.

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وتنتمي السيارة رينو ستيب واي التي نتحدث عنها في هذا الموضوع إلى موديلات 2016، بالاضافة إلى الفئة عالية التجهيزات، حيث تضم 4 جنوط رياضية، مثبت سرعة، عجلة قيادة بنظام التحكم الصوتي، مرايات جانبية كهربائية، 4 زجاج كهربائي.

رينو ستيب واي 

وتحتوي السيارة رينو ستيب واي على نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، باور، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، قفل مركزي للأبواب، 4 مكبرات صوتية، وسائد هوائية للحماية AIRBAGS، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

رينو ستيب واي 

تعتمد السيارة فنيًا على محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، يمكنه انتاج 148 نيوتن متر، و110 حصانا، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 4 نقلات، وسرعة قصوى للسيارة تصل إلى 175 كيلومتر في الساعة.

رينو ستيب واي 

ترتكز السيارة رينو ستيب واي 2016 على قاعدة عجلات بطول 2590 مم، مع أبعاد خارجية تتمثل في 4089 مم للطول الكلي، وبعرض كلي يقدر بـ 1994 مم، بينما يصل إرتفاع السيارة إلى 1615 مم، وخلوص ارضي يبلغ 168 مم، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تقدر بـ 320 لتر.

رينو ستيب واي 

سعر السيارة رينو ستيب واي موديل 2016 

 

ظهرت السيارة رينو ستيب واي موديل 2016 صاحبة هذا الموضوع، للبيع على الانترنت عبر احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات بسعر 520 ألف جنيه.

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