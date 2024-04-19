أخبار السيارات.. 175 ألف جنيه" انخفاض غير مسبوق لأسعار هذه السيارة.. تخفيض 110 ألف لـ اريزو 5.. هيونداي أكسنت تتراجع 171 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

شهدت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 انخفاض غير مسبوق لأسعارها الرسمية منذ انطلاقها بالسوق المصري، وبعد موجة الزيادات المتتالية في الأشهر الأخيرة، حيث تراجعت أسعار السيارة في مصر بقيمة تتراوح بين 175 ألف جنيه و160 ألف جنيه.

تعود أسعار توسان موديل 2024 للقوائم الرسمية لسيارات هيونداي المطروحة بالسوق المصري، حيث تراوحت الأسعار الجديدة للسيارة بين مليون و750 ألف جنيه للفئة الأولى وصولاً إلى 2 مليون و275 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات.

شهدت قائمة أسعار سيارات شيري لموديلات 2024 بعض التخفيضات السعرية للمرة الأولى داخل السوق المصري، ومنها النسخة اريزو 5، والتي تراجعت أسعارها الرسمية بقيمة إجمالية قدرها 110 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة في مصر.

انخفضت رسميًا أسعار السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 للمرة الأولى داخل السوق المصري، حيث شهدت تراجع قيمة 100 ألف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة محليًا من تلك النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

تراجعت القائمة السعرية لجميع فئات النسخة هيونداي أكسنت RB موديل 2024، حيث انخفضت أسعار الفئة الأولى بقيمة قدرها 171 ألف جنيه، و170 ألف جنيه انخفاض في سعر الفئة الثانية، بينما شهدت الفئة الثالثة تراجع بقيمة قدرها 160 ألف جنيه.

تعود اصدارات هافال مجددًا داخل السوق المصري، حيث تقدم العلامة التجارية نسختين من اصدارات الـ SUV عن عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وهما النسخة جوليان والتي تبدأ من مليون و240 ألف جنيه، والنسخة H6 موديل 2024 بسعر يبدأ من مليون و460 ألف جنيه.

تواصل سيارات شركة شانجان الصينية من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح قائمة سعرية جديدة لعدد كبير من موديلات 2024، منها النسخة يوني تي والتي قدمت حديثًا في مصر، والسيارة شانجان CS55 Plus، بالإضافة إلى النسخة .CS35 Plus