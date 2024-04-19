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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

رخصت 100 ألف جنيه رسميا.. أسعار شيري تيجو 3 موديل 2024

شيري تيجو 3 موديل
شيري تيجو 3 موديل 2024

انخفضت رسميًا أسعار السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 للمرة الأولى داخل السوق المصري، حيث شهدت تراجع قيمة 100 ألف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة محليًا من تلك النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 في مصر بعد التخفيضات الجديدة، واستعراض ابرز المواصفات الفنية والتجهيزات

شيري تيجو 3 موديل 2024

قدرات وتجهيزات شيري تيجو 3 موديل 2024

 

زودت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بعدد من التجهيزات منها، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS وEBD، بالاضافة إلى حساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة الاصطفاف، مرايات جانبية كهربائية، 4 زجاج كهربائي، قفل مركزي، ريموت تحكم.

شيري تيجو 3 موديل 2024

وتضم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، فتحة سقف، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 93 حصان و160 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT.

شيري تيجو 3 موديل 2024

سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بعد تخفيضات أبريل 

 

تراجعت اسعار السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بقيمة قدرها 100 ألف جنيه، لتصل إلى 855 ألف جنيه بدلاً من 955 ألف جنيه.

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