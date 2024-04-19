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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

الأسعار الجديدة لسيارات شانجان في مصر.. اعرف بكام

أسعار سيارات شانجان
أسعار سيارات شانجان الصينية لموديلات 2024

تواصل سيارات شركة شانجان الصينية من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح قائمة سعرية جديدة لعدد كبير من موديلات 2024، منها النسخة يوني تي والتي قدمت حديثًا في مصر، والسيارة شانجان CS55 Plus، بالإضافة إلى النسخة .CS35 Plus

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و يقدم موقع "صدى البلد" أحدث أسعار سيارات شانجان الصينية لموديلات 2024 في السوق المصري 

أسعار سيارات شانجان الصينية لموديلات 2024

1 – شانجان يوني تي موديل 2024 

 

تأتي السيارة شانجان يوني تي موديل 2024 بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 177 حصانا، و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار طراز DSG.

 

الفئة الأولى بسعر مليون و430 ألف جنيه بدلاً من مليون و125 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و530 ألف جنيه بدلاً من مليون و200 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر مليون و640 ألف جنيه بدلاً من مليون و290 ألف جنيه.

أسعار سيارات شانجان الصينية لموديلات 2024

2 - شانجان CS35 Plus موديل 2024

 

تستمد السيارة شانجان CS35 Plus موديل 2024 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، تيربو سعة 1400 سي سي، بقوة 160 حصان و260 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات DSG 7 غيار.

 

الفئة الأولى بسعر مليون و150 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و230 الف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر مليون و320 ألف جنيه.

أسعار سيارات شانجان الصينية لموديلات 2024

3 -  شانجان CS55 Plus موديل 2024 

 

تعتمد السيارة شانجان CS55 Plus موديل 2024 على قدرات فنية تتضمن محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC تيربو، مع قوة إجمالية قدرها 185 حصانا و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات.

 

الفئة الأولى بسعر مليون و355 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر  مليون و470 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر مليون و535 ألف جنيه.

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