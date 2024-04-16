عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا تطرح فورتشنر موديل 2025 للمرة الأولى .. اعرف سعرها

تويوتا فورتشنر
تويوتا فورتشنر

تواصل علامة تويوتا اليابانية تعزيز تواجدها بالسوق المصري، بعد طرح السيارة الرياضية "فورتشنر" للمرة الأولى تحت موديل 2025، وتقدم محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، مع زيادة سعرية تصل إلى 250 ألف جنيه.

تويوتا كورولا 2015 بأفضل سعر للمستعمل .. رخصت 400 ألف جنيه

أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2024 الرسمية في مصر .. صور

أرخص بـ 300 ألف.. سعر كيا سبورتاج 2023 "كسر زيرو"

بدون أوفر برايس .. سعر أرخص سيارة "رياضية" في مصر

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أسعار سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 في مصر، وعرض أبرز المواصفات الفنية.

تويوتا فورتشنر 

القدرات الفنية للسيارة تويوتا فورتشنر 2025 

 

تأتي السيارة تويوتا فورتشنر 2025 عبر نوعين من أنظمة القوة، الأولى تعتمد على تقنية الدفع الخلفي، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2700 سي سي، يمكنه ضخ 163 حصانا و245 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، وبهذه القدرات تصل السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 12.4 ثانية.

تويوتا فورتشنر 

وتقدم الفئة الثانية والثالثة بمحرك 6 سلندر، سعة 4000 سي سي، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 234 حصانا و376 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي ايضا، بالاضافة إلى تقنية الدفع الكلي للعجلات، ومن خلال تلك الامكانيات الفنية تستطيع السيارة التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 9.4 ثانية.

تويوتا فورتشنر 

أسعار تويوتا فورتشنر الرسمية بعد طرح موديلات 2025 

 

الفئة الأولى SMART موديل 2025 بسعر 3,250,000 جنيه.

الفئة الثانية ELEGANCE موديل 2025 بسعر 3,550,000 جنيه.

الفئة الثالثة SPORT موديل 2025 بسعر 3,750,000 جنيه.

تويوتا فورتشنر 
تويوتا زيادة التنافسية فورتشنر تويوتا فورتشنر أسعار سيارة تويوتا فورتشنر تويوتا فورتشنر موديل 2025 سعر تويوتا فورتشنر سعر تويوتا فورتشنر موديل 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الليلة.. أحمد موسى يطلق تحذيرا عاجلا على الهواء

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة بشأن هدف الزمالك الثاني أمام الأهلي

قرار صادم من الخطيب.. تجميد مستحقات لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الزمالك.. تفاصيل

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن إلغاء ضربة جزاء الزمالك أمام الأهلي

تعليق ناري من رئيس نادي سموحة على هزيمة الأهلي

سعر الذهب اليوم 15 - 4 - 2024

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام الزمالك.. مفاجأة في الدفاع وورقة رابحة هجوميا

أخطاء ساذجة.. كولر يكشف أسباب خسارة الأهلي أمام الزمالك 2-1 بالدوري

موضوعات متعلقة

وفر 100 ألف .. ستروين C4 موديل 2024 "كسر زيرو" بهذا السعر

بأقل سعر في مصر .. اركب سيارة "توب لاين" 2023

ثبات أسعار نيسان صني 2024 خلال أبريل.. اعرف بكام ؟

سيارة "أوتوماتيك" فبريكا موديل 2020 .. بأرخص سعر

أرخص بـ 300 ألف.. سعر كيا سبورتاج 2023 "كسر زيرو"

بدون أوفر برايس .. سعر أرخص سيارة "رياضية" في مصر

سعر شيفروليه كابتيفا الرسمي في مصر بعد التخفيضات .. صور

أسعار ميتسوبيشي اكسابندر العائلية في مصر .. اعرف بكام

ترشيحاتنا

أول تعليق من إبراهيم نور الدين حكم لقاء القمة على اعتزاله والهجوم عليه

تعليق مثير من أحمد شوبير على أداء نجله مصطفى بمباراة القمة

حسام المندوه: مش مبسوط من التحكيم ووثقنا في جوميز منذ البداية

خلصت الحكاية.. شوبير يعلق على فوز الزمالك أمام الأهلي بالدوري الممتاز

تويوتا تطرح فورتشنر موديل 2025 للمرة الأولى .. اعرف سعرها

6 هزات أرضية منها بالقرب من مطروح.. هل تتحقق تنبؤات العالم الهولندي من جديد؟.. وتحذير: المزيد قادم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من برومو فيلم السرب

لقطة المباراة.. تصرف غريب لـ جوميز مع لاعب الزمالك خلال لقاء القمة

ملابس غريبة.. هنا الزاهد تصدم متابعيها بإطلالة جديدة

ملابس لافتة .. هيفاء وهبي تخطف الأنظار على إنستجرام

فيديو

24 يدا وقدمان و5 وجوه .. زوجة مدير سابق لمشرحة تعترف ببيع أجزاء بشرية عبر الانترنت

عملي تست وقالي هتنجحي.. دوللي شاهين تكشف كواليس عملها مع خالد يوسف

إيماني بربنا كبير.. دوللي شاهين: أنا بتحارب وما بستسلمش

دوللي شاهين تحتفل بأغنية ست البنات وظهور نادر لـ ابنتها نور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ