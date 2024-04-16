تويوتا تطرح فورتشنر موديل 2025 للمرة الأولى .. اعرف سعرها

تواصل علامة تويوتا اليابانية تعزيز تواجدها بالسوق المصري، بعد طرح السيارة الرياضية "فورتشنر" للمرة الأولى تحت موديل 2025، وتقدم محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، مع زيادة سعرية تصل إلى 250 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أسعار سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 في مصر، وعرض أبرز المواصفات الفنية.

تويوتا فورتشنر

القدرات الفنية للسيارة تويوتا فورتشنر 2025

تأتي السيارة تويوتا فورتشنر 2025 عبر نوعين من أنظمة القوة، الأولى تعتمد على تقنية الدفع الخلفي، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2700 سي سي، يمكنه ضخ 163 حصانا و245 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، وبهذه القدرات تصل السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 12.4 ثانية.

تويوتا فورتشنر

وتقدم الفئة الثانية والثالثة بمحرك 6 سلندر، سعة 4000 سي سي، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 234 حصانا و376 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي ايضا، بالاضافة إلى تقنية الدفع الكلي للعجلات، ومن خلال تلك الامكانيات الفنية تستطيع السيارة التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 9.4 ثانية.

تويوتا فورتشنر

أسعار تويوتا فورتشنر الرسمية بعد طرح موديلات 2025

الفئة الأولى SMART موديل 2025 بسعر 3,250,000 جنيه.

الفئة الثانية ELEGANCE موديل 2025 بسعر 3,550,000 جنيه.

الفئة الثالثة SPORT موديل 2025 بسعر 3,750,000 جنيه.