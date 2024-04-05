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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا كورولا 2015 بأفضل سعر للمستعمل .. رخصت 400 ألف جنيه

تويوتا كورولا 2015
تويوتا كورولا 2015

تعتبر السيارة تويوتا كورولا من اشهر الاصدارات اليابانية التي انطلقت بالسوق المصري، حيث اكتسبت تلك النسخة شعبية كبيرة محليًا، نسبة إلى الاعتمادية وانتمائها للصانع الياباني المخضرم، ولكنها الأيام الماضية ارتفعت أسعارها بنسبة كبيرة تخطت حاجز المليون جنيه.

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وتعود السيارة تويوتا كورولا إلى أسعارها السابقة بشكل تدريجي، وخاصة في سوق المستعمل، والذي شهد انخفاض ملحوظ في اسعار هذه النسخة، بالاضافة إلى اصدارات اخرى متنوعة تحمل علامات تجارية مختلفة.

تويوتا كورولا 2015 

وظهرت السيارة تويوتا كورولا موديل 2015 للبيع على الانترنت وهي بحالة المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 99 ألف كيلومتر فقط، مع احتفاظها بمفهوم الفبريقا بشكل كامل، بالاضافة إلى انتماء السيارة للفئة الأولى وبمواصفات خليجية.

تويوتا كورولا 2015 

وتضم السيارة تويوتا كورولا 2015 عدد من التجهيزات منها، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالاضافة إلى وسائد هوائية للحماي، 4 زجاج كهربائي، قفل مركزي، ريموت تحكم.

تويوتا كورولا 2015 

تحتوي تويوتا كورولا 2015 على نظام صوتي ترفيهي، ومرايات جانبية كهربائية، بلوتوث، مدخل USB، مكيف هواء، بالاضافة إلى حساسات ركن خلفية، طقم جنوط متعدد الاضلاع، فرش جلد يتضمن المقاعد والأرضية، اشارات جانبية بالمرايات.

تويوتا كورولا 2015 

وزودت السيارة تويوتا كورولا 2015 بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، يمكنه انتاج قوة قدرها 122 حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

 

سعر السيارة تويوتا كورولا 2015 

 

تباع السيارة تويوتا كورولا 2015 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بقيمة قدرها 620 ألف جنيه، ويذكر أن أسعار هذه النسخة قد وصلت إلى مليون جنيه خلال الشهرين الماضيين، لتشهد تراجع سعري يقدر بـ 400 ألف جنيه.

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