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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| خطوات بسيطة لضبط مرايات السيارة الجانبية.. سعر تويوتا كورولا 2024 في السوق المصرية

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:


يمتلئ سوق السيارات المصري بالكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءت تلك السيارات بمختلف فئاتها سواء كانت سيدان او هاتشباك او SUV ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في اقتناء سيارات جديدة وبتكنولوجيات متطورة ومن ضمن تلك السيارات التي انتشرت بالسوق المصري بعد تراجع الأوفر برايس بيجو 3008 موديل 2024 .

المرآة الجانبية بالسيارات تساعد سائق السيارة علي أن يكون أكثر وعيًا بما يحيط به، وتساعد في منع وقوع الحوادث ويجعل القيادة أكثر أمانًا على الطريق، وتعد المرآة الجانبية عنصرا هاما في كل سيارة، لأنها توفر للسائقين رؤية موسعة للبيئة المحيطة بسياراتهم .

سوق السيارات المصري يضم باقة جديدة من طرازات السيارات ، وتم توافر تلك السيارات بالسوق المصري من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي الإصدارات التي يطرحها الصانع الفرنسي لما يتواجد بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة ومن ضمن هذه السيارات الجديدة التي تظهر لأول مرة بمصر هي بيجو 408 الجديدة .

يمتلئ سوق السيارات المصري بالكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتواجده تلك السيارات بعدما تراجع سعر الأوفر برايس علي جميع طرازات السيارات الجديدة ، وذلك من أجل تسهيل عملية شراء السيارات الجديدة التي تمتلك باقات متنوعة من التكنولوجيات المتطورة امام المواطنين ، وجاء ذلك نتيجة استقرار سعر صرف الدولار .

تتوافر بالسوق المصرية للسيارات باقة متنوعة من إصدارات الصانع الياباني ، بمختلف فئاتها من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على طرازات جديدة تمتلك العديد من المميزات التكنولوجية المتطورة.

 

 

 

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