175 ألف جنيه .. انخفاض غير مسبوق لأسعار هذه السيارة

شهدت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 انخفاض غير مسبوق لأسعارها الرسمية منذ انطلاقها بالسوق المصري، وبعد موجة الزيادات المتتالية في الأشهر الأخيرة، حيث تراجعت أسعار السيارة في مصر بقيمة تتراوح بين 175 ألف جنيه و160 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع السعر الرسمي للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 بعد التخفيضات الجديدة، بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات الفنية

شيري تيجو 7 موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2024

تعتمد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 145 حصانا عند 5500 دورة في الدقيقة، و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تستمد السيارة أوامر التسارع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 نقلات طراز DCT.

شيري تيجو 7 موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة أسعار شيري تيجو 7 موديل 2024

تراجعت الفئة الأولى من السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 بقيمة قدرها 175 ألف جنيه، حيث وصل سعرها إلى 950 ألف جنيه بدلاً من مليون و125 ألف جنيه.

انخفض سعر الفئة الثانية من شيري تيجو 7 موديل 2024 بقيمة بلغت 160 ألف جنيه، ليصل سعرها الرسمي إلى مليون و25 ألف جنيه بدلاً من مليون و185 ألف جنيه.