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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بعد طرح موديلات 2024.. الأسعار الرسمية لسيارات هافال في مصر

هافال H6 وجوليان
هافال H6 وجوليان 2024

تعود إصدارات هافال مجددًا داخل السوق المصري، حيث تقدم العلامة التجارية نسختين من إصدارات الـ SUV عن عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وهما النسخة جوليان والتي تبدأ من مليون و240 ألف جنيه، والنسخة H6 موديل 2024 بسعر يبدأ من مليون و460 ألف جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع الأسعار الرسمية لجميع فئات سيارات هافال موديل 2024 المقدمة في مصر، بالاضافة إلى ابرز المواصفات الفنية

هافال H6 وجوليان 2024 

القدرات الفنية للسيارة هافال H6 وجوليان 2024 

 

دعمت السيارة هافال H6 موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 152 حصان عند 5.600 و6000 دورة في الدقيقة، وعزم أقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار طراز WET DCT، كما تأتي السيارة جوليان بمحرك 1500 CC "تيربو" ايضا، وبقوة قدرها 150 حصان و220 نيوتن متر.

هافال H6 وجوليان 2024 

وتنتمي النسختين إلى عائلة الـ SUV الرياضية، مع تجهيزات داخلية تتضمن، حساسات ركن، كاميرا، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن، قفل مركزي، جنوط، مرايات كهربائية، ومقاعد كهربائية التحكم ايضا بحسب الفئات، بالاضافة إلى مثبت سرعة، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، وبرنامج الثبات الالكتروني.

هافال H6 وجوليان 2024 

أسعار هافال H6 موديل 2024 

 

الفئة الأولى بسعر مليون و460 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و580 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر مليون و610 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر مليون و720 ألف جنيه.

هافال H6 وجوليان 2024 

أسعار هافال جوليان موديل 2024 

 

الفئة الأولى بسعر مليون و240 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و310 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر مليون و380 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر مليون و450 ألف جنيه.

هافال SUV H6 موديل 2024 أسعار هافال H6 موديل 2024 أسعار هافال جوليان موديل 2024

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