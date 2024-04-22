ميتسوبيشي إكسابندر "كسر زيرو" .. سيارة عائلية بأرخص سعر

تعتبر سيارة ميتسوبيشي إكسابندر من أشهر السيارات العائلية المطروحة في السوق المصري، والتي تقدم محليًا عبر فئتين من التجهيزات الأولى بسعر رسمي يبلغ مليونا و440 ألف جنيه، والثانية كاملة التجهيزات بسعر مليون و500 ألف جنيه.

وظهرت السيارة ميتسوبيشي إكسابندر موديل 2024 للبيع بحالة "كسر الزيرو" بمفهوم الفبريقا من الداخل والخارج عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، حيث تقدم بسعر يبلغ مليونا و450 ألف جنيه، للفئة هاي لاين، أي بفارق 50 ألف جنيه عن سعرها الرسمي.

ميتسوبيشي إكسابندر موديل 2024

وتقدم السيارة ميتسوبيشي إكسابندر موديل 2024 بعدد من التجهيزات منها، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مرايا جانبية ذات تحكم كهربائي، مكيف هواء، باور، ريموت كنترول، قفل مركزي، زجاج خلفي مظلل، حساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة الاصطفاف.

ميتسوبيشي إكسابندر موديل 2024

وزودت السيارة ميتسوبيشي إكسابندر موديل 2024 بنظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس ملونة، عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم العديد من أوامر التحكم، وسائد هوائية للحماية، جنوط، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، إنذار.

ميتسوبيشي إكسابندر موديل 2024

تأتي السيارة ميتسوبيشي إكسابندر موديل 2024 بمقدمة مظهر حاد، اضاءة LED، شبكة متعددة الفتحات الهوائية، إشارات جانبية بالمرايا، بالاضافة إلى ابعاد خارجية بلغت 1750 مم للعرض، وارتفاع يبلغ 1700 مم، وطول كلي 4475 مم، ارتفاع عن الارض 170 مم، إلى جانب مقصورة داخلية تتسم بالرحابة حيث تتسع لـ 7 أفراد.

ميتسوبيشي إكسابندر موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة ميتسوبيشي إكسابندر موديل 2024

زودت السيارة ميتسوبيشي إكسابندر موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيارات، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 104 أحصنة و141 نيوتن متر من عزم الدوران، إضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 175 كم/ساعة، زمن تسارع يقدر بـ 13.8 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.