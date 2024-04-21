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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أقل سعر .. اركب تويوتا كورولا 2024 "الفئة الثانية" كسر زيرو

تويوتا كورولا 2024
تويوتا كورولا 2024

تعتبر سيارة تويوتا كورولا واحدة من اشهر السيارات اليابانية المقدمة بالسوق المصري، حيث يتم طرحها رسميا عبر باقة من التجهيزات، وبأسعار رسمية تتراوح بين مليون 300 ألف جنيه للفئة الأولى ومليون 650 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات.

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والنسخة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع تنتمي إلى الفئة الثانية COMFORT، والتي يبلغ سعرها الرسمي نحو مليون و390 ألف جنيه، وظهرت احدى هذه الفئات للبيع على الانترنت عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال بأقل من هذا السعر بحوالي 100 ألف جنيه، وبحالة "كسر الزيرو".

 تويوتا كورولا 2024 

لم تقطع السيارة تويوتا كورولا التي نتحدث عنها سوى 50 كيلومتر فقط، مع احتفاظها بمفهوم الفبريكا وحالة الزيرو ضمن موديلات 2024، بالاضافة إلى احتوائها على باقة من التجهيزات منها حساسات ركن خلفية، كاميرا، شاشة ملونة تعمل باللمس، زجاج كهربائي، قفل مركزي، مكيف هواء.

 تويوتا كورولا 2024 

وتحتوي السيارة تويوتا كورولا 2024 على مرايات كهربائية جانية، نظام إيموبليزر مانع السرقة، ريموت تحكم، نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، وسائد هوائية للحماية.

 تويوتا كورولا 2024 

وتستمد السيارة تويوتا كورولا 2024 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 120 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك CVT.

 

سعر السيارة تويوتا كورولا 2024 

 

ظهرت السيارة تويوتا كورولا 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت بسعر مليون 290 ألف جنيه.

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