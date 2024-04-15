ربع مليون جنيه .. انخفاض تاريخي لأسعار تويوتا كورولا 2024

شهدت السيارة تويوتا كورولا تراجعا غير مسبوق لأسعارها الرسمية، حيث انخفضت اسعار تلك النسخة الشهيرة، بقيمة تتراوح بين 175 ألف وصولاً إلى 250 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري عن موديلات 2024.

وانخفضت اسعار الفئة الأولى من السيارة تويوتا كورولا موديل 2024 بقيمة قدرها 175 ألف جنيه، بينما شهدت الفئة الثانية والثالثة انخفاض يقدر بـ 250 ألف جنيه ويعد الأكبر من نوعه، كما انخفض سعر الفئة الرابعة والخامسة بقيمة إجمالية قدرها 200 ألف جنيه.

تويوتا كورولا 2024

ويقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة ومواصفات السيارة تويوتا كورولا 2024

القدرات الفنية للسيارة تويوتا كورولا 2024

تعتمد تويوتا كورولا 2024 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بالاضافة إلى قوة إجمالية قدرها 120 حصانا و154 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT، وزمن للتسارع يقدر بـ 10.8 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

تويوتا كورولا 2024

أسعار السيارة تويوتا كورولا 2024 الرسمية بعد تخفيضات أبريل

الفئة الأولى Active تويوتا كورولا 2024 بسعر 1,300,000 جنيه.

الفئة الثانية Comfort تويوتا كورولا 2024 بسعر 1,390,000 جنيه.

الفئة الثالثة Smart تويوتا كورولا 2024 بسعر 1,500,000 جنيه.

الفئة الرابعة Smart with sunroof تويوتا كورولا 2024 بسعر 1,600,000 جنيه.

الفئة الخامسة Elegance تويوتا كورولا 2024 بسعر 1,650,000 جنيه.