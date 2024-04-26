أرخص سيارة يابانية تقدمها ميتسوبيشي .. اعرف سعرها

مازالت السيارة ميتسوبيشي أتراج تتصدر قائمة أرخص سيارات العلامة اليابانية في مصر، حيث تنطلق تلك النسخة عبر فئة واحدة "هاي لاين"، ضمن موديلات 2024، وذلك عن فئة السيدان الإقتصادية.

وتتمتع السيارة بمحرك صغير 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 76 حصان و100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

ميتسوبيشي أتراج موديل 2024

وتعمل السيارة ميتسوبيشي أتراج 2024 عبر منظومة الدفع الأمامي للعجلات، بالاضافة إلى وجود عدد من التجهيزات منها، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية أمامية للحماية، نوافذ كهربائية.

ميتسوبيشي أتراج موديل 2024

تضم السيارة ميتسوبيشي أتراج مرايات جانبية كهربائية التحكم، نظام إيموبليزر مانع السرقة، انذار، قفل مركزي، ريموت تحكم، نظام صوتي ترفيهي مكبرات صوتية، بلوتوث، مدخل AUX وUSB، جنوط، مصابيح ضباب، مكيف هواء.

ميتسوبيشي أتراج موديل 2024

وتأتي السيارة ميتسوبيشي أتراج 2024 بتصميم خارجي عصري وبإطلالة السيدان، مع مصابيح حادة الشكل، وشبكة أمامية باللون الأسود، بالاضافة إلى مفهوم رباعي الأبواب، ومساحة تخزيخ خلفية مناسبة، وطول كلي يقدر بـ 4305 مم، و1670 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1515 مم، و170 مم للخلوص الأرضي.

سعر السيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 الرسمي في مصر

تقدم السيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 بأسعار رسمية تبلغ 915 ألف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة "هاي لاين" المطروحة محليًا.