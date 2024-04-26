أخبار السيارات| كيا سيراتو وهيونداي النترا HD للبيع بأفضل سعر.. تخفيض 140 ألف جنيه لأصغر سيارة رياضية.. ما هي أرخص عربية ميتسوبيشي؟

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:
هيونداي النترا HD 2022 "كاملة أوتوماتيك" .. بأرخص سعر
ظهرت إحدى اصدارات النسخة هيونداي النترا HD للبيع على الانترنت بحالة المستعمل، حيث قطعت تلك النسخة مسافة إجمالية قدرها 60 ألف كيلومتر، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، بالاضافة إلى انتمائها للفئة عالية التجهيزات.
أسعار رينو داستر تتراجع 10 آلاف جنيه .. اعرف بكام ؟
شهدت الفئة الأولى من طرازات رينو داستر الرياضية، انخفاض سعرها رسميا بشكل بسيط، حيث قدر بـ 10 آلاف جنيه، بينما ثبتت أسعار الفئة الثانية من تلك النسخة، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، مع توافرها بالسوق المصري عبر فئتين من التجهيزات ضمن موديلات 2024.
كيا سيراتو 2011 "أعلى فئة فتحة سقف" فبريكا .. بأفضل سعر
ظهرت السيارة كيا سيراتو الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة السيدان، للبيع على الانترنت عبر إحدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، حيث تباع بحالة الفبريكا من الداخل، مع مفهوم المستعمل بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 160 ألف كيلومتر.
النترا وتوسان.. الأسعار الجديدة لسيارات هيونداي في مصر 2024
شهدت قائمة سيارات هيونداي عودة لطرازات النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام توسان، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، بالاضافة إلى النسخة السيدان الشهيرة ذات المظهر الرياضية النترا CN7، حيث يتم طرحهم محليًا عبر موديلات 2024.
سعرها نزل 140 ألف جنيه .. أصغر سيارة رياضية في مصر| أعرف بكام
يقدم الصانع الصيني "جيلي" أصغر سيارة رياضية في السوق المصري، وهي النسخة GX3 PRO موديل 2024، والتي شهدت انخفاضات سعرية رسمية قدرها 140 ألف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المطروحة محليًا من تلك السيارة الرياضية.
أرخص سيارة يابانية تقدمها ميتسوبيشي .. اعرف سعرها
مازالت السيارة ميتسوبيشي أتراج تتصدر قائمة أرخص سيارات العلامة اليابانية في مصر، حيث تنطلق تلك النسخة عبر فئة واحدة "هاي لاين"، ضمن موديلات 2024، وذلك عن فئة السيدان الإقتصادية.
تخفيضات تصل لـ191 ألف جنيه.. الأسعار الجديدة للسيارة رينو ميجان في مصر
شهدت السيارة رينو ميجان تخفيضات سعرية رسمية شملت جميع الفئات المطروحة بالسوق المصري، حيث انخفضت أسعار الفئة الاولى عن عائلة الـ 1600 سي سي بقيمة قدرها 191 ألف جنيه، بينما انخفضت أسعار الفئة الثانية بنحو 85 ألف جنيه، و30 ألف جنيه لأسعار الفئة الثالثة والرابعة.