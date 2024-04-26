أخبار السيارات| كيا سيراتو وهيونداي النترا HD للبيع بأفضل سعر.. تخفيض 140 ألف جنيه لأصغر سيارة رياضية.. ما هي أرخص عربية ميتسوبيشي؟

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ظهرت إحدى اصدارات النسخة هيونداي النترا HD للبيع على الانترنت بحالة المستعمل، حيث قطعت تلك النسخة مسافة إجمالية قدرها 60 ألف كيلومتر، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، بالاضافة إلى انتمائها للفئة عالية التجهيزات.

شهدت الفئة الأولى من طرازات رينو داستر الرياضية، انخفاض سعرها رسميا بشكل بسيط، حيث قدر بـ 10 آلاف جنيه، بينما ثبتت أسعار الفئة الثانية من تلك النسخة، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، مع توافرها بالسوق المصري عبر فئتين من التجهيزات ضمن موديلات 2024.

ظهرت السيارة كيا سيراتو الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة السيدان، للبيع على الانترنت عبر إحدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، حيث تباع بحالة الفبريكا من الداخل، مع مفهوم المستعمل بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 160 ألف كيلومتر.

شهدت قائمة سيارات هيونداي عودة لطرازات النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام توسان، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، بالاضافة إلى النسخة السيدان الشهيرة ذات المظهر الرياضية النترا CN7، حيث يتم طرحهم محليًا عبر موديلات 2024.

يقدم الصانع الصيني "جيلي" أصغر سيارة رياضية في السوق المصري، وهي النسخة GX3 PRO موديل 2024، والتي شهدت انخفاضات سعرية رسمية قدرها 140 ألف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المطروحة محليًا من تلك السيارة الرياضية.

مازالت السيارة ميتسوبيشي أتراج تتصدر قائمة أرخص سيارات العلامة اليابانية في مصر، حيث تنطلق تلك النسخة عبر فئة واحدة "هاي لاين"، ضمن موديلات 2024، وذلك عن فئة السيدان الإقتصادية.

شهدت السيارة رينو ميجان تخفيضات سعرية رسمية شملت جميع الفئات المطروحة بالسوق المصري، حيث انخفضت أسعار الفئة الاولى عن عائلة الـ 1600 سي سي بقيمة قدرها 191 ألف جنيه، بينما انخفضت أسعار الفئة الثانية بنحو 85 ألف جنيه، و30 ألف جنيه لأسعار الفئة الثالثة والرابعة.