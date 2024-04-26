عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| كيا سيراتو وهيونداي النترا HD للبيع بأفضل سعر.. تخفيض 140 ألف جنيه لأصغر سيارة رياضية.. ما هي أرخص عربية ميتسوبيشي؟

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

هيونداي النترا HD 2022 "كاملة أوتوماتيك" .. بأرخص سعر

ظهرت إحدى اصدارات النسخة هيونداي النترا HD للبيع على الانترنت بحالة المستعمل، حيث قطعت تلك النسخة مسافة إجمالية قدرها 60 ألف كيلومتر، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، بالاضافة إلى انتمائها للفئة عالية التجهيزات.

 

أسعار رينو داستر تتراجع 10 آلاف جنيه .. اعرف بكام ؟

شهدت الفئة الأولى من طرازات رينو داستر الرياضية، انخفاض سعرها رسميا بشكل بسيط، حيث قدر بـ 10 آلاف جنيه، بينما ثبتت أسعار الفئة الثانية من تلك النسخة، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، مع توافرها بالسوق المصري عبر فئتين من التجهيزات ضمن موديلات 2024.

 

كيا سيراتو 2011 "أعلى فئة فتحة سقف" فبريكا .. بأفضل سعر

ظهرت السيارة كيا سيراتو الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة السيدان، للبيع على الانترنت عبر إحدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، حيث تباع بحالة الفبريكا من الداخل، مع مفهوم المستعمل بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 160 ألف كيلومتر.

 

النترا وتوسان.. الأسعار الجديدة لسيارات هيونداي في مصر 2024

شهدت قائمة سيارات هيونداي عودة لطرازات النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام توسان، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، بالاضافة إلى النسخة السيدان الشهيرة ذات المظهر الرياضية النترا CN7، حيث يتم طرحهم محليًا عبر موديلات 2024.

 

سعرها نزل 140 ألف جنيه .. أصغر سيارة رياضية في مصر| أعرف بكام

يقدم الصانع الصيني "جيلي" أصغر سيارة رياضية في السوق المصري، وهي النسخة GX3 PRO موديل 2024، والتي شهدت انخفاضات سعرية رسمية قدرها 140 ألف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المطروحة محليًا من تلك السيارة الرياضية.

 

أرخص سيارة يابانية تقدمها ميتسوبيشي .. اعرف سعرها

مازالت السيارة ميتسوبيشي أتراج تتصدر قائمة أرخص سيارات العلامة اليابانية في مصر، حيث تنطلق تلك النسخة عبر فئة واحدة "هاي لاين"، ضمن موديلات 2024، وذلك عن فئة السيدان الإقتصادية.

 

تخفيضات تصل لـ191 ألف جنيه.. الأسعار الجديدة للسيارة رينو ميجان في مصر

شهدت السيارة رينو ميجان تخفيضات سعرية رسمية شملت جميع الفئات المطروحة بالسوق المصري، حيث انخفضت أسعار الفئة الاولى عن عائلة الـ 1600 سي سي بقيمة قدرها 191 ألف جنيه، بينما انخفضت أسعار الفئة الثانية بنحو 85 ألف جنيه، و30 ألف جنيه لأسعار الفئة الثالثة والرابعة.

اخبار السيارات أخبار السيارات الجديدة أخبار السيارات المستعملة اخبار السيارات اليوم اخبار السيارات صدى البلد أسعار السيارات ارخص سيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

كاف يفاجئ مازيمبي بقرار عاجل قبل مواجهة الأهلي

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي والقنوات الناقلة | نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

إعلام عبري يكشف مفاجأة في حادث انقلاب سيارة بن غفير | شاهد

بيان عاجل من حركة حماس ردا على البيت الأبيض

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| انخفضت 126 ألف جنيه.. سعر أرخص عربة تقدمها رينو.. تويوتا كورولا 2024 بأقل ثمن

أخبار السيارات| مواصفات وسعر أوبل كورسا الفيس ليفت بمصر.. أودي A3 الهاتشباك الجديدة تظهر بهذه الأسعار

أخبار السيارات| إرشادات لتبريد مقصورة السيارة بدون تكييف.. مواصفات مازدا CX-80 الـ SUV الجديدة

أخبار السيارات | أرخص سيارة من مسيتوبيشي 2024 بالسعر الرسمي .. كيف يمكنك إزالة الصدأ باستخدام تقنية الليزر

أخبار السيارات| أرخص عربية أوتوماتيك "زيرو" في مصر.. وفَّر ربع مليون جنيه واركب كيا جراند سيراتو 2023..هيونداي توسان بأرخص سعر

أخبار السيارات| خصم 50% على مخالفات سيارتك في هذه الحالة.. شانجان CS55 Plus موديل 2024 تباع بأسعار جديدة

أخبار السيارات| اركب سيارة عائلية بأرخص سعر.. تخفيض يصل إلى 250 ألف جنيه لهذه السيارة.. تويوتا كورولا 2024 بأفضل سعر "كسر زيرو"

أخبار السيارات| أرخص سيارة رياضية تقدمها MG .. اركب كيا جراند سيراتو ووفر 180 ألف جنيه.. وهيونداي "أكسنت RB" كسر زيرو بأقل من سعرها الرسمي

ترشيحاتنا

على حساب الزمالك | بيراميدز يتوج بأول بطولة دوري

بمشاركة مدبولي .. السعودية تستضيف دبلوماسيين عربًا وأوروبيين للتباحث بشأن غزة

قنا تعلن حالة الطوارئ وغلق الطرق السريعة لحين استقرار الأحوال الجوية

تسريبات تؤكد قدوم العملاق Galaxy S24 FE من سامسونج

مصدر سياسي إسرائيلي رسمي: الاجتماع مع الوفد الأمني المصري كان جيدا للغاية

الملك أحمد فؤاد الثاني يشارك نادي السيارات احتفالية عيده المئوي | شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم غير متوقع .. مي كساب تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة من دبي 

ياسمين عز تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

مش سرطان.. أسباب وتشخيص ظهور كدمات زرقاء لدي النساء

في عيد ميلادها.. عبير صبري تثير الجدل بفساتين ملفتة

فيديو

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ