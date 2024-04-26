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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تراجع يصل لـ310 آلاف جنيه.. تخفيضات كبيرة في أسعار هذه السيارة

رينو أوسترال موديل
رينو أوسترال موديل 2024

انخفضت رسميًا أسعار السيارة رينو أوسترال موديل 2024، حيث شهدت جميع الفئات المقدمة محليًا من تلك النسخة الرياضية والتي تنتمي لعائلة الـ SUV، تراجعًا ملحوظًا يقدر بـ 310 ألف جنيه للفئة الأولى، و190 ألف جنيه انخفاض لاسعار الفئة الثانية.

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وشهدت أسعار الفئة الثالثة تراجعًا بقيمة 180 ألف جنيه، كما انخفضت أسعار الفئة الرابعة بقيمة قدرها 170 ألف جنيه، بالاضافة إلى أسعار الفئة الخامسة ايضا والتي شهدت تراجع بنفس القيمة، بينما تتراوح الأسعار الرسمية للسيارة بين مليون و440 ألف جنيه و مليون و890 ألف جنيه .

رينو أوسترال موديل 2024

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة رينو أوسترال موديل 2024 بعد تخفيضات أبريل الجديدة بالاضافة لاستعراض أبرز المواصفات الفنية

 

القدرات الفنية للسيارة 

 

دعمت السيارة رينو أوسترال موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1300 سي سي "تيربو"، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 160 حصانا و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار DSG، وزمن تسارع يبلغ 9.7 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

رينو أوسترال موديل 2024

 

الأسعار الرسمية للسيارة رينو أوسترال موديل 2024 بعد التخفيضات 

 

الفئة الأولى رينو أوسترال موديل 2024 بسعر مليون و440 ألف جنيه بدلاً من مليون و750 ألف جنيه.

الفئة الثانية رينو أوسترال موديل 2024 بسعر مليون و660 ألف جنيه بدلاً من مليون و850 ألف جنيه.

الفئة الثالثة رينو أوسترال موديل 2024 بسعر مليون و770 ألف جنيه بدلاً من مليون و950 ألف جنيه.

الفئة الرابعة رينو أوسترال موديل 2024 بسعر مليون و880 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و50 ألف جنيه.

الفئة الخامسة رينو أوسترال موديل 2024 بسعر مليون و890 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و60 ألف جنيه.

رينو أوسترال موديل 2024
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