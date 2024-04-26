سعرها نزل 140 ألف جنيه .. أصغر سيارة رياضية في مصر| اِعرف بكام

يقدم الصانع الصيني "جيلي" أصغر سيارة رياضية في السوق المصري، وهي النسخة GX3 PRO موديل 2024، والتي شهدت انخفاضات سعرية رسمية قدرها 140 ألف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المطروحة محليًا من تلك السيارة الرياضية.

وتعتمد السيارة على ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي 7 غيار، متصل بمحرك 1500 سي سي، يمكنه ضخ 103 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى تجهيزات فنية تتضمن زر تشغيل وايقاف المحرك، جنوط، حساسات ركن خلفية، كاميرا، مثبت سرعة.

جيلي GX3 PRO موديل 2024

كما تحتوي السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 على سبويلر خلفي، إضاءة نهارية، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، فتحة سقف، قفل مركزي، ريموت تحكم، شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية.

جيلي GX3 PRO موديل 2024

وتضم السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للحماية، مع نظام التوازن الالكتروني ESP، و نظام إيموبليزر ضد السرقة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن" تدعم وسائل التحكم.

جيلي GX3 PRO موديل 2024

وتأتي السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 بمقدمة حادة الشكل، مع مفهوم رباعي الابواب، ومساحة خلفية تتسع لـ 400 لتر، بالاضافة إلى نسبة طول كلي بلغت 4005 مم، و1706 مم للعرض، وبارتفاع 1575 مم، إلى جانب قاعدة عجلات بطول 2480 مم.

جيلي GX3 PRO موديل 2024

سعر السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 بعد التخفيضات الجديدة

تقدم السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 860 ألف جنيه بدلاً من 999.900 جنيه، بعد تخفيض وصل إلى 140 ألف جنيه.