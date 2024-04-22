عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

وفَّر ربع مليون جنيه.. اركب كيا جراند سيراتو 2023 "كسر الزيرو" بأقل سعر

كيا جراند سيراتو
كيا جراند سيراتو 2023

ظهرت احدى سيارات كيا جراند سيراتو 2023 للبيع على الانترنت، حيث تباع بحالة "كسر الزيرو" بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 4500 كيلومتر، مع حالة خارجية وداخلية بمفهوم الفبريكا، بالاضافة إلى رخصة مرورية سارية.

كيا إكسيد "توب لاين" 2024 للبيع بأقل سعر.. وفر 410 آلاف جنيه

وفر 180 ألف جنيه.. اركب كيا جراند سيراتو «أعلى فئة» بأقل سعر

أرخص بـ 300 ألف.. سعر كيا سبورتاج 2023 "كسر زيرو"

كيا بيكانتو "فبريكا" أوتوماتيك 2013 .. للبيع بأرخص سعر

وتأتي السيارة كيا جراند سيراتو 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع ضمن موديلات فئة EX Cam، وهي الفئة الثانية ضمن طرازات تلك النسخة المقدمة بالسوق المصري، حيث يبلغ سعرها الرسمي نحو مليون و549.900 جنيه.

كيا جراند سيراتو 2023

زودت السيارة كيا جراند سيراتو 2023 بمرايات جانبية كهربائية "ضم"، شاشة ملونة تعمل باللمس، مكيف هواء، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، كاميرا، حساسات ركن، مثبت سرعة، جنوط، انذار مانع للسرقة، نظام إيموبليزر.

كيا جراند سيراتو 2023

وتحتوي السيارة ايضا على وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مصابيح ضباب، اشارات جانبية بالمرايات، مع مقدمة حادة المظهر وشبكة باللون الاسود متعددة الفتحات الهوائية.

كيا جراند سيراتو 2023

وتستمد السيارة كيا جراند سيراتو 2023 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 130 حصانا و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وزمن للتسارع يقدر بـ 11.6 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة.

 

سعر السيارة كيا جراند سيراتو 2023

 

تقدم السيارة كيا جراند سيراتو 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بعد أن ظهرت للبيع عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات بسعر مليون و300 ألف جنيه، أي بفارق يقدر بـ 250 ألف جنيه عن موديل 2024 من نفس الفئة.

كيا كيا جراند سيراتو كيا جراند سيراتو 2023 سعر السيارة كيا جراند سيراتو سعر السيارة كيا جراند اسعار كيا جراند سيراتو 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

عرس جماعي.. رئيس الإمارات يحتفل بزفاف ابنته ضمن أفراح آل نهيان

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

احتراق 7 سيارات و6 تكييفات إثر حريق في جراج عقار بالجمالية

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

موضوعات متعلقة

بالأسعار.. أكثر 5 سيارات سيدان مبيعًا بالسوق المصري

سيارة BMW X2 تعود للسوق المصري من جديد بهذه الأسعار

ميتسوبيشي إكسابندر "كسر زيرو" .. سيارة عائلية بأرخص سعر

أقل سعر .. اركب تويوتا كورولا 2024 "الفئة الثانية" كسر زيرو

ثبات أسعار أرخص سيارة رياضية 2024 تقدمها BMW .. اعرف بكام

تخفيض يصل لـ 250 ألف جنيه على أسعار هذه السيارة .. تفاصيل

أسعار هيونداي النترا CN7 موديل 2024 الرسمية في مصر ..صور

أسعار شيري تيجو 7 "برو" 2024 في مصر .. وصلت كام؟

ترشيحاتنا

وجه رسالة للمواطنين.. عمرو أديب يحضر عينات من الخبز معلنا أسعاره

مشروع شركات تأمين أجنبية لأول مرة في مصر.. إيه الحكاية؟

استجابة لخطاب الأهلي.. الشباب والرياضة تتواصل مع الخارجية لتسهيل إجراءات دخول بعثة مازيمبي

جراح فلسطيني: انتخابي رئيسا لجامعة "جلاسكو" يعكس تفهم الجيل الجديد لقضيتنا

الدفاع المدني في غـزة: واقع القطاع مأساوي| فيديو

مثال للتكافل .. مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" في الكاتدرائية| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع على فستان نجوى كرم في السعودية.. شاهد

مشجعات الريدز في حب صلاح.. مسيرة بقميص ولوك الملك المصري بشوارع ليفربول

الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في أحدث ظهور | شاهد

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل فطائر الجبنة والزعتر

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ