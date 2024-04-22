وفَّر ربع مليون جنيه.. اركب كيا جراند سيراتو 2023 "كسر الزيرو" بأقل سعر

ظهرت احدى سيارات كيا جراند سيراتو 2023 للبيع على الانترنت، حيث تباع بحالة "كسر الزيرو" بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 4500 كيلومتر، مع حالة خارجية وداخلية بمفهوم الفبريكا، بالاضافة إلى رخصة مرورية سارية.

وتأتي السيارة كيا جراند سيراتو 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع ضمن موديلات فئة EX Cam، وهي الفئة الثانية ضمن طرازات تلك النسخة المقدمة بالسوق المصري، حيث يبلغ سعرها الرسمي نحو مليون و549.900 جنيه.

كيا جراند سيراتو 2023

زودت السيارة كيا جراند سيراتو 2023 بمرايات جانبية كهربائية "ضم"، شاشة ملونة تعمل باللمس، مكيف هواء، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، كاميرا، حساسات ركن، مثبت سرعة، جنوط، انذار مانع للسرقة، نظام إيموبليزر.

كيا جراند سيراتو 2023

وتحتوي السيارة ايضا على وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مصابيح ضباب، اشارات جانبية بالمرايات، مع مقدمة حادة المظهر وشبكة باللون الاسود متعددة الفتحات الهوائية.

كيا جراند سيراتو 2023

وتستمد السيارة كيا جراند سيراتو 2023 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 130 حصانا و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وزمن للتسارع يقدر بـ 11.6 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة.

سعر السيارة كيا جراند سيراتو 2023

تقدم السيارة كيا جراند سيراتو 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بعد أن ظهرت للبيع عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات بسعر مليون و300 ألف جنيه، أي بفارق يقدر بـ 250 ألف جنيه عن موديل 2024 من نفس الفئة.