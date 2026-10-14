مديرة صندوق النقد الدولي تبدي تفاؤلها بشأن إعادة التفاوض على ديون السنغال

أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، عن تفاؤلها بقدرة السنغال على إعادة التفاوض بشأن ديونها، معتبرة أن نجاح العملية سيؤكد فاعلية التحسينات التي أُدخلت على إطار مجموعة العشرين لمعالجة الديون السيادية.

وقالت جورجييفا، خلال إحاطة صحفية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اليوم الأربعاء، إن الصندوق سيدعم السنغال من خلال اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج تمويلي بقيمة 2.2 مليار دولار، فيما لا تزال مفاوضات معالجة الديون جارية بين الحكومة السنغالية والدائنين.

وأضافت أن محادثاتها مع كبار الدائنين أظهرت إدراكهم أن الحالة السنغالية تمثل اختبارًا عمليًا للآليات التي جرى اعتمادها في إطار «المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية».

وأكدت جورجييفا أهمية إثبات قدرة الإطار المشترك لمجموعة العشرين، بعد تحسينه وتطويره، على تحقيق نتائج سريعة وفعالة، قائلة: «من المهم للغاية أن نثبت أن الإطار المشترك لمجموعة العشرين قد تحسّن وتطوّر بالفعل، وأنه قادر على تحقيق نتائج سريعة؛ فالسنغال تستحق ذلك».