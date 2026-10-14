بكوب لبن و4 ملاعق زبدة.. حضري الجبنة الكريمي في المنزل

تبحث كثير من ربات البيوت عن طريقة عمل الجبنة الكريمي في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ، خاصة مع ارتفاع أسعار بعض أنواع الجبن الجاهزة.

طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت

ويمكن تحضير وصفة منزلية بقوام ناعم وكريمي باستخدام الزبدة واللبن البودرة والنشا والجبن المثلثات، مع خطوات سهلة لا تحتاج إلى مجهود كبير.

طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت

طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية

وتتميز هذه الوصفة بإمكانية تقديم الجبنة الكريمي مع العيش المحمص أو استخدامها في تحضير السندوتشات ووجبات الإفطار، كما يمكن التحكم في درجة تماسكها حسب طريقة التحضير وكمية النشا المستخدمة.

مكونات الجبنة الكريمي في المنزل

طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية

لتحضير الجبنة الكريمي بمكونات اقتصادية، يمكن تجهيز المقادير التالية:

لتر من الماء.

4 ملاعق كبيرة من الزبدة.

كوب من اللبن البودرة.

كوب من اللبن السائل.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

3 قطع من الجبن المثلثات أو أكثر حسب الرغبة.

عصير نصف ليمونة كبيرة.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة عمل الجبنة الكريمي بالزبدة واللبن البودرة

في البداية، ضعي لتر الماء في إناء مناسب على النار، ثم أضيفي الملح والسكر وقلبي حتى يذوبا. بعد ذلك، أضيفي الزبدة واتركيها حتى تذوب تمامًا في الماء الساخن.

أضيفي عصير الليمون والخل مع التقليب، ثم ضعي اللبن البودرة تدريجيًا مع الخفق باستخدام الخلاط اليدوي، حتى تتجانس المكونات ويصبح الخليط ناعمًا دون تكتلات.

وفي وعاء منفصل، اخلطي كوب اللبن السائل مع النشا جيدًا حتى يذوب النشا تمامًا، ثم أضيفي الخليط تدريجيًا إلى الإناء مع استمرار التقليب على نار هادئة، حتى يبدأ القوام في التماسك.

بعد ذلك، أضيفي قطع الجبن المثلثات واخفقي المكونات جيدًا حتى تذوب الجبنة ويتحول الخليط إلى قوام كريمي متجانس. استمري في التقليب حتى تحصلي على القوام المناسب، مع تجنب ترك الخليط على النار لفترة طويلة حتى لا يصبح شديد السماكة.

سر نجاح الجبنة الكريمي المنزلية

هناك بعض التفاصيل التي تساعد على الحصول على نتيجة أفضل، أهمها إذابة النشا في اللبن البارد قبل إضافته إلى الخليط الساخن، لأن إضافته مباشرة قد يؤدي إلى تكوّن تكتلات.

كما يُفضل إضافة الجبن المثلثات بعد بدء تماسك الخليط، مع الخفق جيدًا لضمان توزيعها بصورة متساوية. ويمكن تعديل القوام بزيادة كمية النشا قليلًا إذا كنتِ تفضلين الجبنة الأكثر تماسكًا، مع مراعاة أن القوام يزداد كثافة بعد التبريد.

طريقة حفظ الجبنة الكريمي بعد التحضير