طعام غير متوقع يقوي العظام والقلب والجهاز الهضمي

تعد الكرفس من الأطعمة الشهية التى تستخدم فى أنظمة إنقاص الوزن.

ووفقا لما جاء في موقع webmd فوائد الكرفس الصحية.

القيمة الغذائية والترطيب

يعد الكرفس من الخضروات المفيدة للصحة، فهو منخفض السعرات الحرارية وغني بالماء، مما يساعد الجسم على الحفاظ على ترطيبه كما يعد مصدرا جيدا للألياف والفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة القلب والجهاز المناعي.

مقاومة الالتهابات

يحتوي الكرفس على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف ويساعد الحفاظ على مستويات منخفضة من الالتهابات في الجسم على حماية القلب والأوعية الدموية بمرور الوقت.

تقوية الدم والعظام

يوفر الكرفس كمية جيدة من فيتامين K، الذي يساعد على تجلط الدم ويحافظ على قوة العظام كما يحتوي على حمض الفوليك، وهو أحد فيتامينات B التي تساعد الجسم على تكوين خلايا دم حمراء صحية.

دعم صحة القلب وضغط الدم

يتميز الكرفس بانخفاض محتواه من الصوديوم، كما يحتوي على عناصر غذائية تساعد على الحفاظ على ضغط الدم ضمن المعدلات الصحية ويوفر البوتاسيوم والمغنيسيوم، اللذين يساعدان على تنظيم ضربات القلب بصورة طبيعية، بالإضافة إلى مركبات نباتية طبيعية قد تسهم في تحسين تدفق الدم.

تحسين عملية الهضم

تساعد الألياف الموجودة في الكرفس على تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك كما يحتوي الكرفس على كربوهيدرات طبيعية يمكن أن تسهم في تغذية البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء.

الحفاظ على صحة الفم والأسنان

يساعد تناول عيدان الكرفس المقرمشة على إزالة بعض بقايا الطعام العالقة بين الأسنان، كما يحفز إفراز اللعاب الذي يساعد على حماية الأسنان من التسوس ويحتوي الكرفس أيضا على فيتاميني A وC، اللذين يسهمان في دعم صحة اللثة.