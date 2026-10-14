أين وصل سعر الدولار في ختام تعاملات البنوك اليوم ؟!

شهدت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ارتفاعاً متواصلاً في ختام تعاملات اليوم، ليتجاوز رسمياً حاجز الـ 53 جنيهاً في معظم البنوك المصرية، واليوم سجل الدولار في القطاع المصرفي مستويات جديدة وسط متابعة مكثفة من المستثمرين والمتعاملين بالسوق.

وسجل أعلى سعر لشراء الدولار اليوم مستويات 53.070 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر للبيع 53.171 جنيه. وعلى الجانب الآخر، جاء أقل سعر لشراء الدولار في ختام التعاملات عند 52.920 جنيه، وأقل سعر للبيع عند 53.020 جنيه.

تفاصيل أسعار الدولار في البنوك (سعر الشراء والبيع):

بنك كريدي أجريكول:

سعر الشراء: 53.070 جنيه

سعر البيع: 53.170 جنيه

بنك HSBC:

سعر الشراء: 53.070 جنيه

سعر البيع: 53.171 جنيه

بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 53.050 جنيه

سعر البيع: 53.150 جنيه

بنك البركة:

سعر الشراء: 53.050 جنيه

سعر البيع: 53.150 جنيه

بنك مصر:

سعر الشراء: 53.050 جنيه

سعر البيع: 53.150 جنيه

البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 53.050 جنيه

سعر البيع: 53.150 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

سعر الشراء: 53.050 جنيه

سعر البيع: 53.150 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK):

سعر الشراء: 53.050 جنيه

سعر البيع: 53.150 جنيه

المصرف العربي الدولي:

سعر الشراء: 53.050 جنيه

سعر البيع: 53.150 جنيه

المصرف المتحد:

سعر الشراء: 53.050 جنيه

سعر البيع: 53.150 جنيه

بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 53.040 جنيه

سعر البيع: 53.140 جنيه

البنك العقاري المصري العربي:

سعر الشراء: 53.020 جنيه

سعر البيع: 53.120 جنيه

بنك التعمير والإسكان:

سعر الشراء: 52.920 جنيه

سعر البيع: 53.020 جنيه