أين وصل سعر الدولار في ختام تعاملات البنوك اليوم ؟!

شهدت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ارتفاعاً متواصلاً في ختام تعاملات اليوم، ليتجاوز رسمياً حاجز الـ 53 جنيهاً في معظم البنوك المصرية، واليوم سجل الدولار في القطاع المصرفي مستويات جديدة وسط متابعة مكثفة من المستثمرين والمتعاملين بالسوق.
وسجل أعلى سعر لشراء الدولار اليوم مستويات 53.070 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر للبيع 53.171 جنيه. وعلى الجانب الآخر، جاء أقل سعر لشراء الدولار في ختام التعاملات عند 52.920 جنيه، وأقل سعر للبيع عند 53.020 جنيه.
تفاصيل أسعار الدولار في البنوك (سعر الشراء والبيع):
بنك كريدي أجريكول:
سعر الشراء: 53.070 جنيه
سعر البيع: 53.170 جنيه
بنك HSBC:
سعر الشراء: 53.070 جنيه
سعر البيع: 53.171 جنيه
بنك قناة السويس:
سعر الشراء: 53.050 جنيه
سعر البيع: 53.150 جنيه
بنك البركة:
سعر الشراء: 53.050 جنيه
سعر البيع: 53.150 جنيه
بنك مصر:
سعر الشراء: 53.050 جنيه
سعر البيع: 53.150 جنيه
البنك الأهلي المصري:
سعر الشراء: 53.050 جنيه
سعر البيع: 53.150 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB):
سعر الشراء: 53.050 جنيه
سعر البيع: 53.150 جنيه
بنك الكويت الوطني (NBK):
سعر الشراء: 53.050 جنيه
سعر البيع: 53.150 جنيه
المصرف العربي الدولي:
سعر الشراء: 53.050 جنيه
سعر البيع: 53.150 جنيه
المصرف المتحد:
سعر الشراء: 53.050 جنيه
سعر البيع: 53.150 جنيه
بنك الإسكندرية:
سعر الشراء: 53.040 جنيه
سعر البيع: 53.140 جنيه
البنك العقاري المصري العربي:
سعر الشراء: 53.020 جنيه
سعر البيع: 53.120 جنيه
بنك التعمير والإسكان:
سعر الشراء: 52.920 جنيه
سعر البيع: 53.020 جنيه