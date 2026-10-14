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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

النحاس يقترب من 14.7 ألف دولار للطن مع تهديد بإضراب في أكبر منجم بالعالم

النحاس يقترب من 14.7 ألف دولار للطن مع تهديد بإضراب في أكبر منجم بالعالم
النحاس يقترب من 14.7 ألف دولار للطن مع تهديد بإضراب في أكبر منجم بالعالم
أ ش أ

 ارتفعت أسعار النحاس، اليوم الأربعاء، مقتربة من مستوى 14,700 دولار للطن، بدعم من مخاوف بشأن الإمدادات بعد تهديد عمال أكبر منجم للنحاس في العالم بالإضراب، إلى جانب تصريحات من مسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قللت من احتمالات تشديد كبير إضافي للسياسة النقدية.

وصعد النحاس في بورصة لندن للمعادن بما يصل إلى 0.8 بالمائة إلى 14,695 دولاراً للطن، وهو أعلى مستوى منذ 23 سبتمبر، قبل أن يقلص مكاسبه قليلاً ويتداول عند نحو 14,666 دولاراً للطن خلال التعاملات الآسيوية.

وجاءت المكاسب بعدما أعلنت نقابات تمثل نحو ربع العاملين بصورة مباشرة في منجم إسكونديدا التابع لمجموعة «بي إتش بي» في تشيلي أن الإضراب سيبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، بعد فشل مفاوضات الأجور في التوصل إلى اتفاق.

ومن شأن أي توقف للإنتاج في «إسكونديدا»، أكبر منجم للنحاس في العالم، أن يزيد الضغوط على إمدادات المعدن، بعدما شهد إنتاج تشيلي تقلبات خلال العام الجاري.

وكان النحاس قد سجل مستوى قياسياً قرب 14,900 دولار للطن الشهر الماضي، وظل منذ ذلك الحين قريباً من هذه المستويات، وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسة النقدية الأمريكية وتأثير الحرب في الشرق الأوسط على الأسواق.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز إنه لا يزال يرى أن رفع أسعار الفائدة مرة إضافية خلال العام الجاري سيكون مناسباً، لكنه لا يتوقع الحاجة إلى زيادة أخرى في 2027.

وتترقب الأسواق صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية، التي قد تؤثر في قرارات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة، بعدما رفع البنك المركزي الأمريكي الفائدة في سبتمبر للمرة الأولى منذ 2023.

وعادة ما تشكل أسعار الفائدة المرتفعة ضغطاً على المعادن الصناعية من خلال زيادة تكاليف التمويل والحد من النشاط الاقتصادي والطلب، فيما ارتفعت أيضاً أسعار الألومنيوم والنيكل والزنك خلال تعاملات اليوم.

ارتفعت أسعار النحاس تهديد عمال أكبر منجم للنحاس في العالم بالإضراب تصريحات من مسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

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