رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن الارتفاع الحالي في أسعار الدواجن ليس زيادة، وإنما تصحيح للسعر العادل للمنتج والمستهلك المصري، موضحًا أن صناعة الدواجن قوية، وتتأثر أسعارها بتكاليف الإنتاج ومدخلاته وبالعرض والطلب.

وأضاف خلال برنامج حضرة المواطن، أن الفترة الماضية شهدت انخفاضًا كبيرًا في أسعار الدواجن، حيث كانت تكلفة إنتاج الكيلو تصل إلى 72 جنيهًا، بينما كان يباع بسعر 60 جنيهًا، ووصل في بعض الأحيان إلى 58 جنيهًا، وهو ما تسبب في خسائر فادحة للمنتجين على مدار 8 أشهر كاملة.

وأوضح أن بعض الشائعات التي كانت تتردد بشأن الدواجن والبيض ساهمت أيضًا في زيادة المعروض وضعف القوة الشرائية لفترة طويلة.

وشدد على أن السعر العادل يجب أن يراعي تكلفة الإنتاج ومدخلاته، خاصة الأعلاف، مع ثبات سعر الصرف.

وأكد سامح السيد أنه عندما تكون هناك مبالغة في الأسعار فإنه يكون أول من يعلن رفضها، وسيتم اتخاذ إجراءات ضد بعض حالات الزيادة غير المبررة في الأسعار.