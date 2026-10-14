قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر
لم ترتقِ إلى مستوى التوقعات.. نجم الزمالك السابق: مباراة القمة الأخيرة من أقل المواجهات فنيًا
رويترز: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية «كييف»
«نكش بينا وبين بعض».. حازم إمام يكشف حقيقة استفزازه من حسام غالي بعد مباراة «القمة 133»
جامعة العاصمة تطلق سلسلة لقاءات توعوية حول طيف التوحد تحت شعار لكل إنسان قيمة
دون تغيير.. سعر الذهب الآن
عادل عبدالرحمن: لو محمود وفا احتسب ضربة جزاء للأهلي كان خد الدوري الموسم اللي فات
آمال ماهر بين نجوم مهرجان الموسيقى العربية 2026.. تفاصيل الحفلات ومواعيد العروض في القاهرة والإسكندرية
أمطار غزيرة تغرق شوارع طرابلس الليبية وتعطل المرور والدراسة والعمل
«هانز فليك» ينتقد لاعبي برشلونة رغم الرباعية الأوروبية ويُشيد بـ«لامين يامال»
أحمد حسن: الحكمة تقتضي احتواء أزمة التوأم والصحفيين بالحوار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر
رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر
شيماء جمال

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن الارتفاع الحالي في أسعار الدواجن ليس زيادة، وإنما تصحيح للسعر العادل للمنتج والمستهلك المصري، موضحًا أن صناعة الدواجن قوية، وتتأثر أسعارها بتكاليف الإنتاج ومدخلاته وبالعرض والطلب.

وأضاف خلال برنامج حضرة المواطن، أن الفترة الماضية شهدت انخفاضًا كبيرًا في أسعار الدواجن، حيث كانت تكلفة إنتاج الكيلو تصل إلى 72 جنيهًا، بينما كان يباع بسعر 60 جنيهًا، ووصل في بعض الأحيان إلى 58 جنيهًا، وهو ما تسبب في خسائر فادحة للمنتجين على مدار 8 أشهر كاملة.

وأوضح أن بعض الشائعات التي كانت تتردد بشأن الدواجن والبيض ساهمت أيضًا في زيادة المعروض وضعف القوة الشرائية لفترة طويلة.

وشدد على أن السعر العادل يجب أن يراعي تكلفة الإنتاج ومدخلاته، خاصة الأعلاف، مع ثبات سعر الصرف.

وأكد سامح السيد أنه عندما تكون هناك مبالغة في الأسعار فإنه يكون أول من يعلن رفضها، وسيتم اتخاذ إجراءات ضد بعض حالات الزيادة غير المبررة في الأسعار.

رئيس شعبة الدواجن الدواجن أسعار الدواجن صناعة الدواجن البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الجو هيقلب والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات.. الأرصاد تُعلن موعد وصول المنخفض الجوي

حالة الطقس غدا

منخفض جوي يضرب مصر.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة وتحذيرات من الأرصاد

حالة الطقس لمدة 3 أيام

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة.. حالة الطقس غداً وموعد بدء الشتاء

الكشف عن بقايا تمثالين ملكيين ضخمين

تاريخ يبعث من جديد.. الكشف عن بقايا تمثالين ضخمين يعود أحدهما لرمسيس الثاني

رجال الشرطة بالمحلة

على طريقة واقعة الواحات..سياره ملاكي فاميه يقودها 4 شباب تطارد فتاة بالطريق العام بالمحلة

هجمات علي الحوثيين

الرد القاسي بدأ.. تركي آل الشيخ: بداية دفع الثمن بعد الهجمات على المملكة

ذهب

نصب عليهم في 25 كيلو ذهب.. القبض على مستريح الصاغة عقب عودته من الخارج

الدفاع المدني السعودي

الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن الرياض

ترشيحاتنا

الجبهة الوطنية

«الجبهة الوطنية»: أمن السعودية من أمن المنطقة.. ونرفض الاعتداءات وانتهاك السيادة

قمة «ميدإير 2026»

قمة «ميدإير 2026» .. جلسة نقاشية حول تحديات شركات الطيران أمام المتغيرات الدولية .. صور

الكشف عن بقايا تمثالين ملكيين ضخمين

تاريخ يبعث من جديد.. الكشف عن بقايا تمثالين ضخمين يعود أحدهما لرمسيس الثاني

بالصور

باللون الوردي .. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة رياضية ولمسة أنثوية | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

أفضل الفواكه لإنقاص الوزن .. تعرّف على كمية السكر والسعرات في كل نوع

الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن
الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن
الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن

سيرين عبد النور بإطلالة كاجوال أنيقة تبرز جمالها الطبيعي .. شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية بالصلصة .. سر التماسك ومنع تفككها أثناء القلي

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية
طريقة عمل كفتة الأرز المصرية
طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد