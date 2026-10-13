عشبة غير متوقعة تعالج ضعف الانتصاب والصدفية

يعد الزعفران من الأطعمة المفيدة التى تساعد في علاج عدد كبير من الأمراض.

وفقالما جاء في موقع draxe تشير بعض الأبحاث المبكرة إلى أن شرب مزيج من شاي الأعشاب يحتوي على الزعفران مع اليانسون، والحبة السوداء ، والكراوية ، والهيل ، والبابونج، والشمر ، والعرقسوس قد يقلل من أعراض الربو لدى الأشخاص المصابين بالربو التحسسي.

الأداء الرياضي

تشير بعض الأبحاث الأولية إلى أن تناول مادة كيميائية من الزعفران تسمى الكروسيتين قد يقلل من التعب لدى الرجال أثناء التمرين.

ضعف الانتصاب

تشير بعض الأبحاث المبكرة إلى أن تناول الزعفران قد يقلل من ضعف الانتصاب ويزيد من عدد مرات الانتصاب ومدته.

العقم عند الرجال

تشير بعض الأبحاث إلى أن الزعفران قد يحسن وظيفة الحيوانات المنوية لدى الرجال ومع ذلك، فإن نتائج الأبحاث غير متسقة.

الصدفية

تشير بعض الأبحاث المبكرة إلى أن شرب شاي الزعفران يوميًا، إلى جانب اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات، قد يقلل من شدة الصدفية .