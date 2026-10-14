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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

%70 من الناتج المحلي| مصر تستهدف خفض الدين خلال 3 سنوات.. و5.1% معدل النمو المستهدف

وزير المالية
وزير المالية
محمد يحيي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلى لنحو 70% خلال 3 سنوات، وإطالة عمر الدين وخفض أعباء خدمة الدين.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المعروفة بـ" اجتماعات الربيع" والتي تستضيفها بانكوك.

القطاع الخاص دور مهم

وقال وزير المالية إن الحكومة تركز بقوة على القطاع الخاص باعتباره يقود الحراك الاقتصادي ويستحوذ على 65% من الاستثمارات، ما يدفع معدل النمو إلى 5.1% خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يشهد حراكا قويا رغم التحديات الجيوسياسية الحالية.

وأوضح أن السياسات المالية المتوازنة التي تملكها مصر ساعدت في تعزيز تشجيع رؤوس الأموال المحلية والدولية على الاستثمار في مصر.

وذكر وزير المالية أن النظرة المستقبلية المستقرة من مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المنفذة.

وزير المالية اخبار مصر اجتماعات الربيع أحمد كجوك الدين العام السياسات المالية

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