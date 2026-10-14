وجبة مختلفة.. صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

تقدم صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا، وجبة مختلفة لمحبي الأكلات المنزلية، إذ تجمع بين الجزر المحمص والحمص والطماطم والتوابل، مع طبقة من الجبن تضيف مذاقًا غنيًا.

وتمتاز الوصفة بأنها نباتية، ويمكن تقديمها مع الخبز المسطح لتصبح وجبة مشبعة.

ونشر موقع BBC Good Food وصفة تعتمد على تحميص المكونات في الفرن، وتستغرق نحو 15 دقيقة للتحضير و40 دقيقة للطهي، وتكفي أربعة أشخاص.

صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

المكونات

500 جرام من الجزر المقطع.

700 جرام من الحمص المصفى، أو عبوتان بوزن 400 جرام مع تصفيتهما.

علبة طماطم كرزية، نحو 400 جرام.

بصلة حمراء مقطعة شرائح.

4 فصوص ثوم مفرومة.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من البابريكا المدخنة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

رشة شطة حسب الرغبة.

100 جرام من جبنة الفيتا.

ليمونة وأعشاب طازجة للتقديم.

طريقة التحضير

يُسخن الفرن إلى 200 درجة مئوية.

يوضع الجزر والبصل والثوم والحمص والطماطم في صينية واسعة.

تُضاف التوابل وزيت الزيتون مع قليل من الماء وعصير الليمون، ثم تُقلب المكونات حتى تتوزع النكهات.

تُدخل الصينية الفرن لمدة 35 إلى 40 دقيقة، حتى ينضج الجزر ويصبح طريًا وتتسبك الطماطم.

تُخلط جبنة الفيتا مع بشر الليمون والأعشاب الطازجة وقليل من زيت الزيتون.

تُوزع الجبنة فوق الصينية بعد خروجها من الفرن، ثم تُقدم ساخنة مع الخبز.

لماذا تستحق التجربة؟

يوفر الحمص البروتين النباتي والألياف، بينما يحتوي الجزر على البيتا كاروتين الذي يحوله الجسم إلى فيتامين أ. وتضيف الطماطم نكهة وقوامًا للصينية، في حين تمنح الفيتا مذاقًا مالحًا مميزًا.

ويمكن تقليل كمية زيت الزيتون أو استخدام كمية أقل من الجبن حسب الاحتياجات الغذائية، مع الانتباه إلى أن الفيتا قد تحتوي على نسبة مرتفعة نسبيًا من الصوديوم.