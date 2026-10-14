قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برشلونة يستعيد أمجاد القرن الماضي.. كيف أعاد فليك كتابة التاريخ بعد 102 عام؟
قرار عاجل من المحكمة بشأن مدحت شلبي على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب
الأهلي يصل لفندق الإقامة في أوغندا استعدادا للقاء كيتارا بالكونفيدرالية
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: يجب ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود
مستشار الدفاع النمساوي السابق لـ«صدى البلد»: السعودية تتجه لتصعيد الحرب في اليمن.. والفصائل اليمنية تستهدف الضغط على الاقتصاد.. حوار
لإدارة مشروع «Carry On» القومي.. الحكومة تُرخص لتأسيس شركة جديدة بين 3 جهات استراتيجية
مش شايف بجنيه ظلم.. شوبير: تصدير الزمالك المظلومية خلال مباراة القمة أمر غير صحي
مسئول الملف الإسرائيلي في حرب أكتوبر بالمخابرات العامة يكشف أسرار التفوق على الإحتلال
بحرية الحرس الثوري: غرق سفينة حاويات مخالفة بمضيق هرمز واندلاع حريق شديد فيها
وزير المالية:القطاع الخاص يقود الحراك الاقتصادي ويستحوذ على 65% من الاستثمارات
احتدام المعارك في لحج وتعز وسط تقدم للقوات اليمنية بمأرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وجبة مختلفة.. صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا
صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا
رنا عصمت

تقدم صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا، وجبة مختلفة لمحبي الأكلات المنزلية، إذ تجمع بين الجزر المحمص والحمص والطماطم والتوابل، مع طبقة من الجبن تضيف مذاقًا غنيًا. 

وتمتاز الوصفة بأنها نباتية، ويمكن تقديمها مع الخبز المسطح لتصبح وجبة مشبعة.

ونشر موقع BBC Good Food وصفة تعتمد على تحميص المكونات في الفرن، وتستغرق نحو 15 دقيقة للتحضير و40 دقيقة للطهي، وتكفي أربعة أشخاص.

خبز محمص مع هريس الجزر والجبن الفيتا والجوز | Jonathan Garnier

صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا 

المكونات

500 جرام من الجزر المقطع.

700 جرام من الحمص المصفى، أو عبوتان بوزن 400 جرام مع تصفيتهما.

علبة طماطم كرزية، نحو 400 جرام.

بصلة حمراء مقطعة شرائح.

4 فصوص ثوم مفرومة.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من البابريكا المدخنة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

رشة شطة حسب الرغبة.

100 جرام من جبنة الفيتا.

ليمونة وأعشاب طازجة للتقديم.

طريقة التحضير

يُسخن الفرن إلى 200 درجة مئوية.

يوضع الجزر والبصل والثوم والحمص والطماطم في صينية واسعة.

تُضاف التوابل وزيت الزيتون مع قليل من الماء وعصير الليمون، ثم تُقلب المكونات حتى تتوزع النكهات.

تُدخل الصينية الفرن لمدة 35 إلى 40 دقيقة، حتى ينضج الجزر ويصبح طريًا وتتسبك الطماطم.

تُخلط جبنة الفيتا مع بشر الليمون والأعشاب الطازجة وقليل من زيت الزيتون.

تُوزع الجبنة فوق الصينية بعد خروجها من الفرن، ثم تُقدم ساخنة مع الخبز.

لماذا تستحق التجربة؟

يوفر الحمص البروتين النباتي والألياف، بينما يحتوي الجزر على البيتا كاروتين الذي يحوله الجسم إلى فيتامين أ. وتضيف الطماطم نكهة وقوامًا للصينية، في حين تمنح الفيتا مذاقًا مالحًا مميزًا.

ويمكن تقليل كمية زيت الزيتون أو استخدام كمية أقل من الجبن حسب الاحتياجات الغذائية، مع الانتباه إلى أن الفيتا قد تحتوي على نسبة مرتفعة نسبيًا من الصوديوم.

صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا طريقة عمل صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا صينية الجزر والحمص المشوي صينية الجزر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

دار الإفتاء

أفضل صدقة إلى الأب المتوفى.. الإفتاء توضح الأعمال التي يصل ثوابها إليه

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الزمالك ضد الأهلي

اتحاد الكرة يُحدّد شرطًا أمام الزمالك للاستماع إلى مُحادثة «الفار» في مباراة القمة | خاص

استهداف سفينة بالبحر الأسود، صورة أرشيفية

نجاة مصري وفقدان آخر .. الكشف عن هويات طاقم السفينة الغارقة قبالة السواحل البلغارية بالأسماء

مباراة القمة

الحكم احتسب ركلة مرمى.. فيديو يحسم الجدل حول لقطة «شيكو بانزا» بمباراة «القمة» | شاهد

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر: قافلة "زاد العزة" الـ295 تحمل أكثر من 2850 طنًا من المساعدات الغذائية والإغاثية والشتوية

الهلال الأحمر: قافلة "زاد العزة" الـ295 تحمل أكثر من 2850 طنًا من المساعدات الغذائية والإغاثية والشتوية

مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين

صناعة الدواجن ومقاومة المضادات الحيوية وسلامة الغذاء تتصدر مؤتمر الطب البيطري

مصر تحتفل باليوم العربي للبيئة بفعاليات توعوية في المدارس والجامعات ومواقع التواصل الاجتماعي

مصر تحتفل باليوم العربي للبيئة بفعاليات توعوية في المدارس والجامعات ومواقع التواصل الاجتماعي

بالصور

وجبة مختلفة.. صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا
صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا
صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها

تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها
تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها
تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكوب خل وملعقة سكر.. طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد