لإدارة مشروع «Carry On» القومي.. الحكومة تُرخص لتأسيس شركة جديدة بين 3 جهات استراتيجية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لمركز البحوث الزراعية ومستقبل مصر والصناعات الغذائية في تأسيس شركة لإدارة المشروع القومي Carry On.

نص قرار الجريدة الرسمية:

يُرخص لمركز البحوث الزراعية بالاشتراك مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والشركة القابضة للصناعات الغذائية فى تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها إدارة كافة أنشطة المشروع القومى «Carry On» وغيرها من الأنشطة المرتبطة، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار المشار إليهما .

(المــادة الأولى)

قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 3167 لسنـة 2026 رئيس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛ وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ؛ وعلى قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها الصادر بالقانون رقم 170 لسنة 2025 ؛ وعلى قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2026 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2425 لسنة 1971 بإنشاء مركز البحوث الزراعية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 فى شأن مركز البحوث الزراعية؛ وعلى موافقة وحدة الشركات المملوكة للدولة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قــــــرر:

يُرخص لمركز البحوث الزراعية بالاشتراك مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والشركة القابضة للصناعات الغذائية فى تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها إدارة كافة أنشطة المشروع القومى «Carry On» وغيرها من الأنشطة المرتبطة، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار المشار إليهما .

(المــادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة جمادى الأولى سنة 1448 هـ ( الموافق 12 أكتوبر سنة 2026 م ).