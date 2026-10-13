التموين: كاري أون يطور المجمعات الاستهلاكية.. وتخفيض 25% على 30 سلعة أساسية

قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن مشروع "كاري أون" يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لتطوير المجمعات الاستهلاكية وتوحيد هويتها البصرية.

وأضاف في مداخلة ببرنامج "مال وأعمال"، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمتلك نحو 1060 مجمعًا استهلاكيًا، جرى تطوير أكثر من 369 فرعًا منها ورفع كفاءتها، فيما تحولت 24 فرعًا إلى نموذج «كاري أون» في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية.

وتابع، أن هذه الفروع تقدم خدماتها لحاملي البطاقات التموينية وغير الحاملين لها، مع توفير سلع عالية الجودة بأسعار مناسبة، لافتًا إلى تطبيق مبادرة خفض الأسعار فيها وفي 284 منفذًا آخر تابعًا للوزارة.

وأردف، أنّ مبادرة تخفيض أسعار 30 سلعة لمدة 6 أشهر تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتشمل سلعًا أساسية مثل الزيت والسكر والأرز والدقيق والمكرونة والصلصة، بنسب تخفيض تتراوح بين 20% و25%.

وذكر، أن الوزارة تتابع تنفيذ المبادرة من خلال الجولات الميدانية لمديريات التموين، والمركز الإعلامي للوزارة، وجهاز حماية المستهلك، وغرف العمليات بالشركات المنفذة، إلى جانب مجموعة عمل شكلها وزير التموين لمتابعة توافر السلع وحجم إقبال المواطنين عليها، وإعادة ضخ الكميات من مخزون شركات الجملة وفقًا للاحتياجات، مشيرًا، إلى أن التوسع في المنافذ جاء في إطار التوجيه بوجود منفذ في كل مركز وحي، مع وصول عدد المنافذ المشاركة إلى 284 منفذًا.