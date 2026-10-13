نسرين أمين: الكتابة بقت مكررة ومبقاش فيه أدوار حلوة كتير للستات

قالت الفنانة نسرين أمين إن قلة الأدوار التي تشبه شخصية «زينات» في مسلسل «سجن النسا»، أو الأدوار التي قدمتها في «حكاية شهرزاد»، ترجع إلى ندرة الكتابة والإخراج اللذين يقدمان شخصيات مميزة بهذا الشكل، مؤكدة أنها تتمنى، مثل أي فنان قدم أعمالًا جيدة في تلك الفترة، أن تعود إلى تقديم أدوار من هذا النوع.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الكتابة الدرامية في معظم الوقت أصبحت، بحسب وصفها، «تافهة، أو مكررة، أو كليشيه، أو شفناها قبل كده»، في إشارة إلى تكرار الأفكار وضعف التنوع في الأعمال المعروضة، وهو ما يجعل العودة إلى التجارب الفنية المميزة أمرًا يتمناه الفنان.

وأوضحت نسرين أمين أن المشكلة لا تتعلق فقط بطبيعة الأدوار، بل تمتد إلى انحياز الكتابة للرجل على حساب المرأة، قائلة إن الرجل هو العنصر الأساسي في كثير من الأعمال، وموافقةً على أن الأمر يتعلق بالدور نفسه وبالفكرة التي تجعل المرأة تابعة للرجل، وأضافت أن هذه الظاهرة تظهر بصورة أكبر في الأفلام والمسلسلات الكوميدية.

وقالت إن الأدوار الرجالية تستحوذ على الجانب الأكبر من الكتابة الكوميدية والإفيهات، موضحة: «الكتابة الكوميدي كلها والإفيهات اللي حضرتك كنتي بتقولي عليها دي كلها مكتوبة للأدوار الرجالي، وما حدش ولا بيكتب للحريمي ولا يعرف يكتب للحريمي»، معتبرة أن ذلك يقلل من فرص الفنانات في تقديم أدوار كوميدية مميزة.

واستعادت نسرين أمين تجربتها مع المخرج الراحل سامح عبد العزيز، مشيرة إلى أنه كان يتمتع بخفة الظل، وأن توجيهاته داخل مواقع التصوير كانت لطيفة ومفيدة، وقالت إن السينما والدراما أصبحتا ذكوريتين جدًا، وإن الأدوار النسائية التي تمنح المرأة مساحة حقيقية في الأحداث باتت قليلة للغاية.

وضربت مثالًا بمسلسل «حكاية نرجس»، الذي تابعته خلال العام الماضي، ووصفته بأنه «رائع» و«حلو أوي»، مؤكدة اتفاقها مع لميس الحديدي على أن الأعمال المكتوبة بهذا المستوى لا تتكرر كثيرًا، كما أشارت إلى أن بعض البطلات يُقدَّمن في صورة مثالية ومظلومة، بينما لا يسير مسلسل «حكاية نرجس» على هذا النمط، بحسب حديثها.

واختتمت نسرين أمين حديثها بالتأكيد على أن الكتابة هي المشكلة الأساسية في الفن المصري حاليًا، قائلة: «أنا متهيألي كده»، موافقةً على طرح لميس الحديدي بشأن تراجع مستوى الكتابة الدرامية وقلة الأعمال التي تقدم شخصيات نسائية متنوعة.