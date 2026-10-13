نسرين أمين: ورش التمثيل حلوة ومفيدة جدًا وبتجدد الموهبة

قالت الفنانة نسرين أمين إن ورش التمثيل مفيدة جدًا للفنانين، لأنها تساعد على تجديد الموهبة، مؤكدة أنها ترى استمرار الفنان في التعلم أمرًا جيدًا حتى بعد وصوله إلى مكانة فنية كبيرة، مشيرة إلى أن أول أدوارها كان في فيلم «احكي يا شهرزاد»، الذي شاركت فيه مع المخرج يسري نصر الله والكاتب وحيد حامد.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّها التحقت بـ«استوديو الممثل» مع الأستاذ أحمد كمال، وبعدها خضعت مباشرة لاختبارات أداء مع المخرج يسري نصر الله، الذي كان يتولى بنفسه إجراء الكاستينج، موضحة: «هو بنفسه اللي كان بيعمل كاستينج، بس واختارنا للفيلم، وكانت أحلى حاجة يعني»، في إشارة إلى تجربتها في «احكي يا شهرزاد»، الذي كان انطلاقتها الأولى في السينما.

وأوضحت نسرين أمين أن بداياتها لم تكن في الكوميديا، لافتة إلى أنها شاركت بعد «احكي يا شهرزاد» في أعمال درامية، من بينها «ذات» و«شربات لوز» مع الفنانة يسرا، مؤكدة أن دورها في العمل الأخير كان دراميًا أيضًا، قبل أن تنتقل إلى الأدوار الكوميدية، التي بدأت تجربتها فيها من خلال شخصية «سميحة العو» في فيلم «زنقة ستات»، ثم فيلم «حملة فريزر».

وعن اكتشاف الجانب الكوميدي في أدائها، قالت إنها لم تتلقَّ من قبل تعليقًا مباشرًا من أحد يخبرها بأن لديها موهبة خاصة في الكوميديا، وردت ضاحكة على سؤال لميس الحديدي عمن اكتشف خفة ظلها: «ولا عمر حد قال لي الموضوع ده خالص»، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع أن تصبح الكوميديا جزءًا بارزًا من أعمالها الفنية.

وتحدثت عن طريقة كتابة الإفيهات في أعمالها، موضحة أن بعضها يكون مكتوبًا في السيناريو، لكن معظم الأعمال التي قدمتها شهدت تعاونها مع المخرج الراحل سامح عبد العزيز، الذي قالت إنه كان يتمتع بخفة ظل كبيرة، وأضافت: «عشان هو أخف دم وبيحبني وأنا بحبه، وأكتر مخرج كعدد أعمال أنا اشتغلت معاه»، مؤكدة حبها الشديد له وتأثرها بوفاته، إذ أجابت عن سؤال لميس الحديدي بشأن تأثرها برحيله بقولها: «قوي».

وعندما سألتها لميس الحديدي عما إذا كانت تحب الإفيهات أو تكتبها بنفسها، نفت نسرين أمين ذلك قائلة: «لأ خالص»، كما أوضحت أنها لا تتمتع في حياتها اليومية بخفة الظل التي تظهر بها بعض شخصياتها، وأضافت مازحة: «لأ يعني لأ لأ، زي ما أنتِ شايفاني عادية»، في إشارة إلى اختلاف أدائها أمام الكاميرا عن شخصيتها في الحياة العادية.

وفي المقابل، أشادت لميس الحديدي بحضورها على الشاشة، وقالت إنها تشعر بوجود طاقة كبيرة وموهبة لافتة تظهر بمجرد ظهورها، ووصفت ذلك بأنه «انفجار طاقة وموهبة» وشيء يضيء على الشاشة، وردت نسرين أمين بتواضع: «طب الحمد لله، دي نعمة والله، الحمد لله»، معربة عن امتنانها لهذه الموهبة، قبل أن تعلن مقدمة البرنامج عرض مجموعة من مشاهدها الفنية والعودة إلى الحوار بعدها.