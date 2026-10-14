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احتدام المعارك في لحج وتعز وسط تقدم للقوات اليمنية بمأرب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

احتدام المعارك في لحج وتعز وسط تقدم للقوات اليمنية بمأرب

معارك محتدمة
معارك محتدمة
محمد على

أفادت شبكة العربية باحتدام المعارك في لحج، وسط تقدم للقوات الوطنية اليمنية ،  واقتحام تحصينات حوثية بمأرب.

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شهدت جبهة الضباب غربي مدينة تعز مواجهات عنيفة بين القوات اليمنية وميليشيات الحوثي، وصفت بأنها من أوسع المعارك التي تواجهها المنطقة منذ أشهر، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

ومنذ يوليو الماضي، تشهد محافظة تعز ومناطق أخرى باليمن مواجهات عنيفة، أسفرت عن نزوح أكثر من مائتي ألف شخص، وفق بيانات أممية.

فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ عملية عسكرية نوعية لتجفيف المصادر الحيوية التي تستخدمها ميليشيا المسلحة  في تغذية مجهودها الحربي، بما في ذلك مواقع لتخزين الوقود ونقله وتفريغه في صنعاء والحديدة وذمار.

كما أشار إلى اعتراض أربعة صواريخ كروز وثلاث مسيّرات فوق الرياض والمنطقة الجنوبية، وتدمير صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية تجاه المنطقة الشرقية.

وكان التحالف أكد أمس استهداف الشركة النفطية في صنعاء التي كان أنذر في وقت سابق المدنيين بضرورة الابتعاد عنها، ومنشآت تستخدم لنقل الوقود في محافظتي صعدة وذمار في غرب اليمن.

من جهته، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين بمحاولة "رفع أسعار النفط" قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
 

لا تزال عمليات "فجر اليمن" التي أطلقتها الحكومة اليمنية الأسبوع الماضي تتواصل، مع احتدام المواجهات بين القوات اليمنية وميليشيات المسلحين في مأرب وتعز، فضلا عن لحج والجوف، بالإضافة إلى تسجيل غارات جوية على مواقع يستخدمها الحوثيون في صنعاء.

اليمن صنعاء محافظة تعز مائتي ألف

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