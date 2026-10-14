أمطار غزيرة وعواصف رعدية تحدث فيضانات بالعاصمة التشيلية وتقطع الكهرباء عن 36 ألف مشترك

تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية وتساقط حبات البَرَد في حدوث فيضانات واسعة بالعاصمة التشيلية سانتياجو خلال الساعات الأخيرة، ما أدى إلى اضطراب حركة النقل وإغراق شوارع ومبانٍ سكنية، فضلا عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 36 ألف مشترك.

وأعلنت الوكالة الوطنية التشيلية للوقاية من الكوارث والاستجابة لها، حالة التأهب الأحمر في إقليم العاصمة، مع تحذير السلطات من احتمال استمرار العواصف الرعدية، ودعوة السائقين إلى تجنب الطرق المنخفضة المعرضة لتجمع المياه.

وامتدت الفيضانات إلى عدة مناطق بينها (بروفيدنسيا، ولاس كونديس وإستاسيون سنترال)، حيث تسربت المياه إلى مبانٍ سكنية ومقار بلدية، كما غمرت موقف السيارات تحت الأرض بمركز ألتو لاس كونديس التجاري.

وأدت الأحوال الجوية إلى اضطراب خدمات مترو سانتياجو، إذ أُغلقت محطة بيدرو دي فالديفيا، وفُرضت قيود على الدخول إلى محطة سلفادور، فيما اضطرت السلطات إلى تشغيل الخط الثاني على مقاطع منفصلة.

وفي منطقة بينيالولين، نفذت فرق الإطفاء عمليات إنقاذ في نفق سفلي غمرته المياه، بينما أظهرت مقاطع مصورة شوارع تغطيها حبات البَرَد ومياها تتدفق عبر الطرق، في مشهد يعكس حجم تأثير العاصفة على الحياة اليومية في العاصمة التشيلية.