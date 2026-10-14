تليفزيون "بريكس": روسيا تتيح لمواطني فيتنام دخول أراضيها دون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يوما

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يتيح لمواطني فيتنام دخول الأراضي الروسية دون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يوما.

وذكرت شبكة تليفزيون بريكس الدولية اليوم /الأربعاء/ أنه بموجب هذا المرسوم، يمكن لمواطني فيتنام السفر إلى روسيا لأغراض السياحة والزيارات الخاصة ورحلات العمل، وللمشاركة في الفعاليات العلمية والثقافية والسياسية والاقتصادية والرياضية، دون الحاجة للحصول على تأشيرة دخول، وذلك حتى 15 أكتوبر 2027.

ويسري ذلك أيضا على حالات المرور العابر (الترانزيت)، لكنه لا يسري على مواطني فيتنام المسافرين بغرض العمل - بما في ذلك العمل الصحفي - أو الدراسة أو الإقامة الدائمة.