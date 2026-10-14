قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برشلونة يستعيد أمجاد القرن الماضي.. كيف أعاد فليك كتابة التاريخ بعد 102 عام؟
قرار عاجل من المحكمة بشأن مدحت شلبي على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب
الأهلي يصل لفندق الإقامة في أوغندا استعدادا للقاء كيتارا بالكونفيدرالية
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: يجب ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود
مستشار الدفاع النمساوي السابق لـ«صدى البلد»: السعودية تتجه لتصعيد الحرب في اليمن.. والفصائل اليمنية تستهدف الضغط على الاقتصاد.. حوار
لإدارة مشروع «Carry On» القومي.. الحكومة تُرخص لتأسيس شركة جديدة بين 3 جهات استراتيجية
مش شايف بجنيه ظلم.. شوبير: تصدير الزمالك المظلومية خلال مباراة القمة أمر غير صحي
مسئول الملف الإسرائيلي في حرب أكتوبر بالمخابرات العامة يكشف أسرار التفوق على الإحتلال
بحرية الحرس الثوري: غرق سفينة حاويات مخالفة بمضيق هرمز واندلاع حريق شديد فيها
وزير المالية:القطاع الخاص يقود الحراك الاقتصادي ويستحوذ على 65% من الاستثمارات
احتدام المعارك في لحج وتعز وسط تقدم للقوات اليمنية بمأرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بحرية الحرس الثوري: غرق سفينة حاويات مخالفة بمضيق هرمز واندلاع حريق شديد فيها

صورة سابقة لغرق سفينة في هرمز
صورة سابقة لغرق سفينة في هرمز
محمد على

أفادت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني بأنها قامت بالتحرك وفق الإنذارات التي سبق وأطلقتها على السفن التي تريد عبور مضيق هرمز، مشيرة إلى إن من يمسك بزمام المضيق ليس إلا قواتها.

وذكرت قوات بحرية الحرس، أنه جرى إغراق سفينة حاويات مخالفة إثر اصطدامها بلغم جنوب مضيق هرمز واندلاع حريق شديد فيها.

وتعد هذه السفينة مخالفة وفق المقصود الإيراني لأنها دخلت منطقة مخالفة زرعت بها إيران ألغام بحرية لكي تصطاد المخالفين.


وسبق اليوم، أن أُصيب ثلاثة صيادين إثر استهداف قارب صيد بطائرة مسيّرة مجهولة قرب مدينة سيريك في محافظة هرمزغان جنوب إيران، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" عن مكتب محافظ الإقليم، بحسب "رويترز".

ونقلت "تسنيم" عن مصادر محلية أن القارب تعرض لهجوم بطائرة مسيّرة أميركية، لكن السلطات الإيرانية لم تؤكد رسمياً ملابسات الحادث أو الجهة المسؤولة عنه.


 

يأتى الحادث فيما أكد مسؤول عسكري أمريكي، طلب عدم نشر اسمه، أن إيران غيرت أساليبها بطريقة جوهرية، إذ بدأ الحرس الثوري الإيراني الاستعانة بمراقبين غير مسلحين على متن قوارب صغيرة لرصد الأهداف المحتملة، بما في ذلك سفن تابعة للبحرية الأمريكية، وذلك بعد أن دمرت الولايات المتحدة معظم قدرات الرادارات الإيرانية، وفق ما نقلت "رويترز". وأضاف المسؤول أن الجيش الأمريكي رصد، في واقعة لم يُكشف عنها من قبل حدثت الأسبوع الماضي، مراقبين إيرانيين يعملون من على متن مركب شراعي ويبلغون الحرس الثوري بالأهداف. وأشار إلى أن القوات الأمريكية واجهت المركب وأمرت من كانوا على متنه بمغادرته ثم دمرته، دون وقوع أي خسائر بشرية.

كما جاء هذا الحادث وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بعدما جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيراته لإيران، قائلاً إن الولايات المتحدة "سئمت منها" وإنها تعتزم توجيه ضربة قاسية لها.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا هجمات واسعة على إيران في 28 فبراير الماضي، قبل التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران في يونيو، دعت إلى وقف فوري للعمليات القتالية على مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان، إلا أن المواجهة تجددت في 8 يوليو، مع استئناف الولايات المتحدة ضربات واسعة النطاق ضد إيران، متهمة طهران بانتهاك التفاهمات المتعلقة بمضيق هرمز.

عاجل بحرية الحرس الثوري الإيراني غرق سفينة حاويات لغم جنوب مضيق هرمز حريق شديد فيها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

دار الإفتاء

أفضل صدقة إلى الأب المتوفى.. الإفتاء توضح الأعمال التي يصل ثوابها إليه

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الزمالك ضد الأهلي

اتحاد الكرة يُحدّد شرطًا أمام الزمالك للاستماع إلى مُحادثة «الفار» في مباراة القمة | خاص

استهداف سفينة بالبحر الأسود، صورة أرشيفية

نجاة مصري وفقدان آخر .. الكشف عن هويات طاقم السفينة الغارقة قبالة السواحل البلغارية بالأسماء

مباراة القمة

الحكم احتسب ركلة مرمى.. فيديو يحسم الجدل حول لقطة «شيكو بانزا» بمباراة «القمة» | شاهد

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر: قافلة "زاد العزة" الـ295 تحمل أكثر من 2850 طنًا من المساعدات الغذائية والإغاثية والشتوية

الهلال الأحمر: قافلة "زاد العزة" الـ295 تحمل أكثر من 2850 طنًا من المساعدات الغذائية والإغاثية والشتوية

مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين

صناعة الدواجن ومقاومة المضادات الحيوية وسلامة الغذاء تتصدر مؤتمر الطب البيطري

مصر تحتفل باليوم العربي للبيئة بفعاليات توعوية في المدارس والجامعات ومواقع التواصل الاجتماعي

مصر تحتفل باليوم العربي للبيئة بفعاليات توعوية في المدارس والجامعات ومواقع التواصل الاجتماعي

بالصور

وجبة مختلفة.. صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا
صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا
صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها

تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها
تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها
تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكوب خل وملعقة سكر.. طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد