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مسئول الملف الإسرائيلي في حرب أكتوبر بالمخابرات العامة يكشف أسرار التفوق على الإحتلال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسئول الملف الإسرائيلي في حرب أكتوبر بالمخابرات العامة يكشف أسرار التفوق على الإحتلال

اللواء محمد رشاد
اللواء محمد رشاد
البهى عمرو

أكد اللواء محمد رشاد، وكيل المخابرات العامة الأسبق ومسؤول ملف الشؤون الإسرائيلية في حرب أكتوبر 1973، أن انتصار أكتوبر لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة سنوات من الاستعداد والتخطيط ودراسة نقاط القوة والضعف لدى العدو الإسرائيلي، خاصة بعد حرب 1967، التي مثلت نقطة انطلاق لإعادة تقييم القدرات العسكرية الإسرائيلية ووضع خطط المواجهة.

وأوضح اللواء محمد رشاد، خلال حواره، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مرحلة الإعداد للحرب شهدت جمع ودراسة عشرات الكتب التي تناولت حرب 1967، بهدف استخلاص الدروس العسكرية والاستفادة منها في التخطيط للمعركة المقبلة.

36 كتابًا لكشف القدرات العسكرية الإسرائيلية

 

وأشار وكيل المخابرات العامة الأسبق ، إلى أنه جرى تجميع 36 كتابًا من مصادر مختلفة حول حرب 1967، من بينها 16 كتابًا تناولت الجوانب العسكرية، لافتًا إلى أنه تم تفريغ محتويات هذه الكتب وتحليل المعلومات الواردة بها، واستخلاص أهم النتائج في صورة ملخصات جرى توجيهها إلى المسؤولين للاستفادة منها في التخطيط العسكري.

وأضاف أن هذه الجهود لم تقتصر على دراسة أحداث الحرب السابقة، بل امتدت إلى جمع معلومات تفصيلية عن الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل، وتحليل طبيعة قدراتها العسكرية، بما يساعد على تحديد أساليب التعامل معها خلال أي مواجهة مقبلة.

كيف جرى تحديد نقطة القوة الرئيسية لإسرائيل؟

 

وأوضح رشاد، أن تحليل المعلومات التي جمعت أسهم في التوصل إلى أن القوات الجوية الإسرائيلية تمثل القوة الضاربة الرئيسية للجيش الإسرائيلي، مستفيدة من قدرتها على تحقيق التفوق والسيطرة الجوية، وهو ما جعل تحييد تأثيرها أحد التحديات الرئيسية أمام القوات المصرية في التخطيط لحرب أكتوبر.

ولفت إلى أن هذه النتائج قادت إلى توصيات بضرورة البحث عن وسائل دفاعية قادرة على تأمين المجال الجوي المصري والتعامل مع التفوق الجوي الإسرائيلي، في إطار الاستعدادات العسكرية التي سبقت الحرب.

رجال الظل ودورهم في انتصار أكتوبر

 

وأكد اللواء محمد رشاد ، أن جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها إلى المسؤولين مثل جزءًا مهمًا من منظومة الإعداد لحرب أكتوبر، مشيرًا إلى أن التعامل مع المعلومات بدقة وتحويلها إلى تقديرات وتوصيات عملية ساعد في بناء تصور واضح عن قدرات العدو ونقاط قوته.

وشدد على أن انتصار أكتوبر 1973 جاء ثمرة تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة المعنية بجمع المعلومات وتحليلها، مؤكدًا أهمية الدور الذي أداه رجال المخابرات في الإعداد للمعركة والمساهمة في تحقيق الانتصار.

حرب أكتوبر أكتوبر اللواء محمد رشاد انتصار أكتوبر حرب أكتوبر 1973

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