معركة المنصورة الجوية.. 120 طائرة إسرائيلية في مواجهة الطيارين المصريين

كشف اللواء طيار سمير عزيز، أحد المشاركين في معركة المنصورة الجوية، تفاصيل المواجهة التي دارت بين القوات الجوية المصرية والإسرائيلية يوم 14 أكتوبر، مؤكدا أن الطيارين المصريين نجحوا في التصدي لهجوم جوي واسع استهدف المطارات المصرية في منطقة الدلتا، رغم التفوق الإسرائيلي في أعداد الطائرات والإمكانيات الفنية والتسليحية.

وقال عزيز، خلال مداخلة هاتفية مع رنا صالح في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن القوات الإسرائيلية شنت عدة هجمات جوية خلال الأيام التي سبقت المعركة، في 7 و9 و12 أكتوبر، لكنها لم تحقق أهدافها، مشيرا إلى أن الطائرات المصرية كانت تتصدى للهجمات وتحمي المطارات، ومن بينها مطار المنصورة الذي كان يضم سربين من الطائرات.

وأضاف أن إسرائيل حشدت نحو 120 طائرة لتنفيذ هجوم يوم 14 أكتوبر، على 3 موجات متتالية، بهدف تدمير المطارات المصرية في الدلتا، خاصة مطار المنصورة، إلا أن الطيارين المصريين تصدوا للهجوم، ولم تتمكن القوات الإسرائيلية من تعطيل المطار أو إغلاق ممراته.

وأشار إلى أن الاشتباكات الجوية استمرت نحو 53 دقيقة، شهدت خلالها الطائرات المصرية عمليات إقلاع وهبوط متكررة للتزود بالوقود والعودة إلى القتال، موضحًا أن نقص الوقود كان من أبرز التحديات التي واجهت طائرات «ميج 21» المصرية مقارنة بالطائرات الإسرائيلية.

