قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برشلونة يستعيد أمجاد القرن الماضي.. كيف أعاد فليك كتابة التاريخ بعد 102 عام؟
قرار عاجل من المحكمة بشأن مدحت شلبي على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب
الأهلي يصل لفندق الإقامة في أوغندا استعدادا للقاء كيتارا بالكونفيدرالية
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: يجب ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود
مستشار الدفاع النمساوي السابق لـ«صدى البلد»: السعودية تتجه لتصعيد الحرب في اليمن.. والفصائل اليمنية تستهدف الضغط على الاقتصاد.. حوار
لإدارة مشروع «Carry On» القومي.. الحكومة تُرخص لتأسيس شركة جديدة بين 3 جهات استراتيجية
مش شايف بجنيه ظلم.. شوبير: تصدير الزمالك المظلومية خلال مباراة القمة أمر غير صحي
مسئول الملف الإسرائيلي في حرب أكتوبر بالمخابرات العامة يكشف أسرار التفوق على الإحتلال
بحرية الحرس الثوري: غرق سفينة حاويات مخالفة بمضيق هرمز واندلاع حريق شديد فيها
وزير المالية:القطاع الخاص يقود الحراك الاقتصادي ويستحوذ على 65% من الاستثمارات
احتدام المعارك في لحج وتعز وسط تقدم للقوات اليمنية بمأرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول أممي: موقف لبنان ضروري بمناقشات مستقبل وجود الأمم المتحدة بعد انتهاء ولاية "اليونيفيل"

مسؤول أممي: موقف لبنان ضروري بمناقشات مستقبل وجود الأمم المتحدة بعد انتهاء ولاية "اليونيفيل"
مسؤول أممي: موقف لبنان ضروري بمناقشات مستقبل وجود الأمم المتحدة بعد انتهاء ولاية "اليونيفيل"
أ ش أ

 قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا إن الوضع الميداني في جنوب لبنان لا يزال معقدا في ظل استمرار الأنشطة العسكرية وتأثر السكان بها بشدة، مؤكدا ضرورة الاستماع إلى موقف لبنان في المناقشات المرتقبة بمجلس الأمن بشأن مستقبل وجود الأمم المتحدة في البلاد بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".

وأضاف لاكروا، عقب لقائه رئيس جمهورية لبنان العماد جوزيف عون في قصر بعبدا، أن المناقشات في مجلس الأمن بشأن مستقبل الوجود الأممي ستنطلق الآن، ومن المهم، أن يُسمع صوت لبنان باعتباره الدولة المعنية مباشرة بهذا الموضوع.

وأوضح أن هدف الأمم المتحدة هو دعم الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى لبنان والمنطقة واستعادة السيادة اللبنانية الكاملة، معتبرا أن المنظمة الدولية لا تزال قادرة على أداء دور في هذا الإطار.

وتابع "أن الأمين العام للأمم المتحدة كان قد عرض على مجلس الأمن عددا من الخيارات بشأن إمكانية استمرار وجود الأمم المتحدة في لبنان بعد انتهاء ولاية (اليونيفيل)"، مشيرا إلى أن هذه الخيارات أُعدت استنادا إلى ما استمعت إليه الأمم المتحدة من السلطات اللبنانية.

وشدد على أهمية متابعة المناقشات الجارية في مجلس الأمن بصورة فاعلة، والتوصل إلى النتيجة التي تخدم لبنان وتدعم آفاق تحقيق الاستقرار، مؤكدا أن هذا الموضوع سيكون من المسائل الأساسية المطروحة على المجلس.

وأشار إلى أن الخيارات التي عرضها الأمين العام لا تزال مطروحة، لافتا إلى أن الأمم المتحدة على علم بموقف لبنان، بما في ذلك مضمون الرسالة التي وجّهها إلى المنظمة الدولية، والتي طلب فيها تمديد ولاية قوة "اليونيفيل" لفترة مؤقتة.

وأكد لاكروا أنه من الطبيعي الاستماع إلى مواقف السلطات اللبنانية وأخذها في الاعتبار، باعتبار أن الأمر يتعلق بالدولة اللبنانية وأمنها واستعادة سيادتها الكاملة، مشددا على ضرورة أن تسهم الخطوة المقبلة في نهاية المطاف في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا الوضع الميداني في جنوب لبنان استمرار الأنشطة العسكرية موقف لبنان المناقشات المرتقبة بمجلس الأمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

دار الإفتاء

أفضل صدقة إلى الأب المتوفى.. الإفتاء توضح الأعمال التي يصل ثوابها إليه

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الزمالك ضد الأهلي

اتحاد الكرة يُحدّد شرطًا أمام الزمالك للاستماع إلى مُحادثة «الفار» في مباراة القمة | خاص

استهداف سفينة بالبحر الأسود، صورة أرشيفية

نجاة مصري وفقدان آخر .. الكشف عن هويات طاقم السفينة الغارقة قبالة السواحل البلغارية بالأسماء

مباراة القمة

الحكم احتسب ركلة مرمى.. فيديو يحسم الجدل حول لقطة «شيكو بانزا» بمباراة «القمة» | شاهد

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

الزمالك

ماهر غريب: الزمالك تعرض لظلم تحكيمي في القمة.. وهل من الصعب أن تعتذر لجنة الحكام؟

شوبير

شوبير يوجه رسالة إلى هانز فليك: «لعب حمزة يا فليك.. هبقى برشلوني في الماتشات اللي فيها»

بيراميدز

موعد أول تدريب لبيراميدز في جنوب السودان استعدادا لمواجهة المريخ بنتيو بدوري الأبطال

بالصور

وجبة مختلفة.. صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا
صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا
صينية الجزر والحمص المشوي بالجبنة الفيتا

تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها

تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها
تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها
تزداد رغبتك في تناول السكريات قبل الدورة الشهرية؟ طرق للسيطرة عليها

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكوب خل وملعقة سكر.. طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد