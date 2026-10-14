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هل ظهور جزء من الشعر لن يؤثر على الحجاب الشرعي للمرأة؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل ظهور جزء من الشعر لن يؤثر على الحجاب الشرعي للمرأة؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

الحجاب الشرعي للمرأة
الحجاب الشرعي للمرأة
أحمد سعيد

هل ظهور جزء من الشعر يؤثر على الحجاب الشرعي للمرأة؟ من الأسئلة التي يدور حلوها جدل كبير بين الناس ويرغب كثيرون في معرفة رأي الشرع فيها، حيث يشغل هذا السؤال كثيرًا من النساء، خاصة عند خروج بعض خصلات الشعر من أسفل الحجاب دون قصد، وما إذا كان ذلك يؤثر على صحة الحجاب أو يعد مخالفة لأحكام الستر في الإسلام وفي السطور التالية نتعرف على رأي دار الإفتاء.

هل يشترط تغطية جميع شعر الرأس في الحجاب الشرعي للمرأة؟

وفي السياق، أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحجاب الشرعي للمرأة يجب أن يكون ساترا لكافة الشعر، مشيرا إلى أن شعر المرأة يُعتبر عورة، سواءً كان ما تدلى من الأذنين أو لم يتدلَ.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، في تصريحات سابقة، أن الحجاب الشرعي للمرأة يجب أن يغطي شعرها كاملا، مشيرًا إلى أن الشعر المنسدل، إذا ظهر، يُعتبر عورة، ومن ثم  يُعتبر كل الشعر، سواء انسدل أو لم ينسدل عورة. 

ونصح أمين الفتوى بدار الإفتاء، بالالتزام الحجاب الشرعي للمرأة وتعاليم الدين في هذا الشأن، لما لها من تأثير على الأخلاق والمظهر العام.

هل ظهور خصلات من الشعر يبطل الحجاب الشرعي؟

وكما بين أمين الإفتاء فإن الأصل في الحجاب الشرعي وجوب ستر شعر المرأة أمام الرجال الأجانب وفقًا لما عليه جمهور الفقهاء. 

وإذا ظهر جزء من الشعر، فعلى المرأة ستره متى انتبهت إلى ذلك، أما الانكشاف غير المقصود، فلا يُعامل كالتعمد في الإثم.

شروط الحجاب الشرعي للفتاة

وكان الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، قد قال خلال تصريحات له، إن الشرع لا يحدد نوعية الملابس مثل العباءة أو الإسدال، وإنما يحدد معيار ستر البدن بشكل كامل، وأن الالتزام بهذه الشروط هو ما يجعل الحجاب شرعيًا.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن أي خلل في هذه الشروط، مثل ارتداء ثوب ضيق يصف الجسم أو شفاف يكشف أجزاء منه، يُعد تقصيرًا في الحجاب، وأن الفتاة إذا التزمت بهذه المعايير فهي قد أدّت الحجاب كما شرعه الله تعالى.

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