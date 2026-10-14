خاص.. إيركايرو تدرس تشغيل رحلات جوية إلى سوريا والعراق لأول مرة

علم “صدى البلد” أن شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، تدرس تشغيل رحلات جوية إلى دولتي العراق وسوريا لأول مرة، خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث متوقع أن تشغل الشركة رحلات في غضون شهرين.

إيركايرو تشغل رحلات إلى سوريا والعراق

بحسب مصادر خاصة، فإن الشركة تجري حاليًا محادثات مع مسئولي قطاع الطيران المدني في كل من سوريا والعراق، لبدء تشغيل رحلاتها المباشرة إلى هناك.

بحسب المصادر، فإنه من المتوقع أن تبدأ الشركة في تشغيل الرحلات أولا إلى دولة سوريا، ثم تدريجي يأتي التشغيل إلى العراق.

في تصريحات تليفزيونية سابقة، قبل عدة أشهر لوزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، كان قد كشف عن وجود مباحثات مع الجانب السوري تمهيداً لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وسوريا خلال الفترة المقبلة.

مباحثات مصرية سوريا لتشغيل الرحلات

وأوضح الحفني أن المسئولين المصريين والسوريين يجرون نقاشات متواصلة حول إعادة تشغيل الخط الجوي، مؤكداً أن هذه الخطوة ترتبط باستكمال متطلبات أمن وسلامة الطيران قبل تحديد موعد رسمي لبدء الرحلات.

وتأتي هذه التطورات بعد مباحثات سابقة بين هيئات الطيران المدني في البلدين لبحث استعادة التعاون وفتح الأجواء، في وقت تشهد فيه حركة النقل الجوي في سوريا توسعاً تدريجياً مع عودة عدد من شركات الطيران العربية والدولية إلى مطار دمشق الدولي.