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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بكوب خل وملعقة سكر.. طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
أسماء عبد الحفيظ

يعد البصل المخلل من المقبلات التي يفضلها كثيرون بجانب الوجبات اليومية، فهو يضيف مذاق مميز إلى الأطعمة، كما يمكن تقديمه مع السندوتشات والفول والطعمية والأكلات المشوية. ولا يتطلب تحضيره في المنزل مكونات كثيرة أو خطوات معقدة، إذ يمكن إعداد وصفة سريعة باستخدام البصل والخل والملح والسكر والفلفل الأسود.

طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

وتناسب هذه الطريقة محبي المخللات المنزلية الذين يرغبون في تجربة مذاق مختلف بأقل مجهود، خاصة أن تقطيع البصل إلى شرائح رفيعة يساعد على تشربه نكهة الخل والتوابل بصورة أفضل.

مكونات البصل المخلل السريع

طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

لتحضير البصل المخلل في المنزل، تحتاجين إلى المكونات التالية:

  • كمية مناسبة من البصل حسب حجم البرطمان.
  • ملعقة كبيرة من السكر.
  • ملعقة صغيرة من الملح.
  • رشة من الفلفل الأسود.
  • خل العنب أو خل التفاح.
  • ماء ساخن لتغطية البصل.

طريقة عمل البصل المخلل في المنزل

  • في البداية، قشري البصل وقطعيه إلى شرائح أو حلقات متوسطة السمك، ثم ضعيه في برطمان زجاجي نظيف، مع توزيع الشرائح جيدًا حتى تتخللها السوائل والتوابل.
  • أضيفي ملعقة السكر وملعقة الملح ورشة الفلفل الأسود، ثم اسكبي الخل فوق البصل. بعد ذلك، أضيفي الماء الساخن حتى يغطي شرائح البصل بالكامل، وقلبي المكونات برفق باستخدام ملعقة نظيفة.
  • أغلقي البرطمان بإحكام، واتركيه حتى يبرد، ثم ضعيه في الثلاجة. ويمكن أن يبدأ البصل في اكتساب نكهة المخلل خلال عدة ساعات، وقد يحتاج إلى وقت أطول حتى يصل إلى المذاق الذي تفضلينه، بحسب سمك الشرائح ونسبة الخل المستخدمة.

أسرار نجاح البصل المخلل بطعم مميز

طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
  • هناك بعض التفاصيل التي تساعد على تحسين مذاق البصل المخلل، أهمها تقطيعه إلى شرائح متقاربة في الحجم حتى تتشرب النكهة بصورة متساوية، واستخدام برطمان نظيف وجاف قبل وضع المكونات.
  • كما يمكن التحكم في المذاق من خلال تعديل كمية السكر والخل وفقًا للرغبة، مع الحرص على أن تكون شرائح البصل مغمورة بالكامل في السائل.
  • وإذا كنتِ تفضلين المخلل ذي المذاق الحامض الواضح، فيمكن زيادة نسبة الخل ضمن وصفة تخليل مناسبة ومحددة المقادير، بدلًا من الاعتماد على الماء الساخن وحده.

كيف تقدمين البصل المخلل مع الوجبات؟

  • يمكن تقديم البصل المخلل بجانب الفول والطعمية والبطاطس المحمرة، كما يناسب سندوتشات الكبدة والسجق والبرجر، ويمكن إضافته إلى السلطات لإضفاء مذاق حامض ومميز.
  • وللحفاظ على سلامة المخلل، يجب حفظه في الثلاجة وعدم تركه في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة. ومن المهم معرفة أن إضافة الخل والماء الساخن وترك البصل لمدة 7 ساعات لا تضمن وحدها تخليلًا آمنًا أو صلاحية طويلة؛ لذلك لا ينبغي اعتبار هذه الوصفة بديلًا عن وصفة تخليل موثوقة ذات نسب محددة من الخل والماء والملح.
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