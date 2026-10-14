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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يصل لفندق الإقامة في أوغندا استعدادا للقاء كيتارا بالكونفيدرالية

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لـ أوغندا منذ قليل استعدادا لمواجهة كيتارا الأوغندي في ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عصر اليوم الأربعاء، أولى تدريباته في أوغندا، استعدادًا لمواجهة كيتارا الأوغندي.

وغادرت بعثة الأهلي القاهرة في الحادية عشرة مساء أمس الثلاثاء، لبدء التحضير للمواجهة الأفريقية، التي يسعى خلالها الفريق الأحمر إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه أفضلية قبل لقاء العودة.

ومن المنتظر أن يركز الجهاز الفني للأهلي خلال مران اليوم على التدريبات الخفيفة وفقرات الاستشفاء وفك العضلات، في ظل ضيق الوقت بين مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك والاستحقاق الأفريقي المقبل.

وكان لاعبو الأهلي قد حصلوا على راحة سلبية لمدة 24 ساعة أمس الثلاثاء، بعدما خاضوا تدريبات استشفائية يوم الاثنين، للتخلص من الإجهاد الناتج عن مواجهة الزمالك، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع كيتارا في الرابعة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب هويما سيتي بأوغندا، في مباراة الذهاب بالدور التمهيدي الأول للكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مواجهة الإياب في القاهرة يوم 25 أكتوبر الجاري.

يدخل الأهلي المواجهة بطموح مواصلة نتائجه الإيجابية، مستفيدًا من دفعة معنوية مهمة عقب انتصاره في القمة، مع العمل على تجاوز تحديات السفر وضيق الفترة الزمنية المتاحة للإعداد.

ويترقب الجهاز الفني مدى جاهزية اللاعبين بدنيًا، من أجل اختيار التشكيل الأنسب للمباراة، التي تمثل الخطوة الأولى في مشوار الفريق بالبطولة القارية، وسط رغبة في العودة من أوغندا بنتيجة تسهل مهمة حسم التأهل خلال لقاء الإياب بالقاهرة.

الأهلي النادي الأهلي كيتارا الأوغندي الكونفدرالية كأس الكونفدرالية الإفريقية

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