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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تشارك بالاحتفال في اليوم العربي للبيئة بفعاليات توعوية بالمدارس والجامعات

يوم البيئة العربي
يوم البيئة العربي
حنان توفيق

تشارك مصر الدول العربية الاحتفال باليوم العربي للبيئة، الذي يوافق 14 أكتوبر من كل عام، تحت شعار «استدامة المراعي وتعزيز القدرة على الصمود»، من خلال تنفيذ أنشطة توعوية بالمدارس والجامعات ومنصات التواصل الاجتماعي، للتعريف بهذه المناسبة وأهدافها، وتعزيز مشاركة النشء والشباب في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الاحتفال باليوم العربي للبيئة يمثل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على التحديات البيئية المشتركة التي تواجه الدول العربية، وتعزيز الوعي بأهمية حماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مشيرة إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تكامل جهود المؤسسات الحكومية والتعليمية والمجتمع المدني والأفراد، وترسيخ الممارسات الإيجابية التي تسهم في الحد من التلوث والتدهور البيئي ودعم مسارات التنمية المستدامة.

وأوضحت د.منال عوض ، أن الاحتفال يستهدف رفع الوعي بالقضايا والمشكلات البيئية التي تواجه المنطقة العربية، وفي مقدمتها تغير المناخ والتصحر وتدهور الأراضي ونقص الموارد المائية والتلوث، إلى جانب تعزيز التعاون العربي المشترك وتكثيف الجهود الرامية إلى إيجاد حلول عملية لهذه التحديات، بما يدعم حماية البيئة ويعزز استدامة الموارد الطبيعية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، إلى أن شعار «استدامة المراعي وتعزيز القدرة على الصمود» يسلط الضوء على أهمية الإدارة المستدامة للمراعي، ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي، لما لذلك من دور في دعم الأمن الغذائي والمائي وحماية سبل عيش المجتمعات المحلية.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن تحقيق أهداف الشعار يتطلب تعزيز التنسيق بين الدول العربية وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة، وتكامل الجهود لتحويل الأولويات البيئية المشتركة إلى إجراءات عملية تسهم في استدامة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة النظم البيئية والمجتمعات المحلية على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن نشر الوعي البيئي يُعد أحد المحاور الأساسية لدعم جهود حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، مشددة على أهمية الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي والمؤسسات التعليمية في الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، وتشجيع النشء والشباب على تبني السلوكيات البيئية المسؤولة والمشاركة الفعالة في المبادرات التي تدعم الاستدامة وتحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والقادمة.

وتتضمن الموضوعات التوعوية التعريف بأهمية حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وإعادة تدوير المخلفات، والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، والاستدامة البيئية، والبصمة الكربونية، وترشيد استهلاك الموارد، إلى جانب تشجيع المشاركة المجتمعية وتبني السلوكيات الإيجابية التي تسهم في الحد من التلوث وصون النظم البيئية.

جدير بالذكر أن الاحتفال باليوم العربي للبيئة في 14 أكتوبر من كل عام يأتي إحياءً لذكرى انعقاد أول مؤتمر عربي وزاري يُعنى بشئون البيئة في تونس عام 1986، ويهدف إلى تعزيز الوعي بالقضايا البيئية، وتكثيف الجهود العربية المشتركة لحماية البيئة والحد من التلوث والتدهور البيئي، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

مصر الدول العربية استدامة المراعي

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