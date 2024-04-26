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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

كيا سيراتو 2011 "أعلى فئة فتحة سقف" فبريكا .. بأفضل سعر

كيا سيراتو 2011
كيا سيراتو 2011

ظهرت السيارة كيا سيراتو الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة السيدان، للبيع على الانترنت عبر إحدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، حيث تباع بحالة الفبريكا من الداخل، مع مفهوم المستعمل بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 160 ألف كيلومتر.

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وخضعت السيارة كيا سيراتو 2011 التي نتحدث عنها إلى بعض التحديثات الخارجية للهيكل، بينما تنتمي تلك النسخة إلى الفئة عالية التجهيزات هاي لاين، والتي تضم فتحة سقف كهربائية، وزر تشغيل وإيقاف المحرك "بصمة"، مع جنوط، ومرايات جانبية كهربائية التحكم ذات إشارات ضوئية.

كيا سيراتو 2011 

وتضم السيارة كيا سيراتو 2011 مكيف هواء، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، ريموت تحكم، قفل مركزي، إنذار مانع للسرقة، حساسات ركن خلفية، وسائد هوائية ثنائية للمقاعد الأمامية AIRBAGS، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني EBD.

كيا سيراتو 2011 

وتحتوي السيارة كيا سيراتو 2011 على نظام صوتي ترفيهي ومشغل اسطوانات، مدخل AUX وUSB، بالاضافة إلى قدرات فنية تتضمن محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 122 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، إلى جانب ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

كيا سيراتو 2011 

سعر السيارة كيا سيراتو 2011 

 

ظهرت السيارة كيا سيراتو 2011 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت بسعر يبلغ 410 ألف جنيه.

كيا سيراتو 2011 
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