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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

النترا وتوسان.. الأسعار الجديدة لسيارات هيونداي في مصر 2024

الاسعار الرسمية الجديد
الاسعار الرسمية الجديد لسيارات هيونداي موديل 2024

شهدت قائمة سيارات هيونداي عودة لطرازات النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام توسان، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، بالاضافة إلى النسخة السيدان الشهيرة ذات المظهر الرياضية النترا CN7، حيث يتم طرحهم محليًا عبر موديلات 2024.

هيونداي النترا HD 2022 "كاملة أوتوماتيك" .. بأرخص سعر

هيونداي توسان 2023 "كسر زيرو" بأرخص سعر

أقل من سعرها الرسمي .. هيونداي أكسنت RB 2024 بحالة "كسر الزيرو"

أسعار هيونداي النترا CN7 موديل 2024 الرسمية في مصر ..صور

بالإضافة إلى طرح موديلات 2024 من النسخة هيونداي اكسنت RB، بتخفيضات قدرها 171 ألف جنيه للفئة الأولى، وانخفاض يقدر بـ 170 ألف جنيه للفئة الثالثة، بالاضافة إلى تخفيضات قدرها 160 ألف جنيه للفئة الثالثة و155 ألف جنيه تخفيض للفئة الرابعة و160 ألف تراجع في سعر الفئة الخامسة.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديد لسيارات هيونداي موديل 2024 المقدمة بالسوق المصري 

الاسعار الرسمية الجديد لسيارات هيونداي موديل 2024

1 – هيونداي توسان 2024 

تتسارع هيونداي توسان 2024 من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 9 ثواني، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 6 لتر عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر، ودعمت بمحرك سعة 1600 CC "تيربو"، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، إضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار.

 

أسعار هيونداي توسان 2024 الرسمية الجديدة في مصر

الفئة الأولى Shadow موديل 2024 بقيمة قدرها مليون و750 ألف جنيه.

الفئة الثانية Blaze موديل 2024 بقيمة قدرها مليون و850 ألف جنيه.

الفئة الثالثة Redine موديل 2024 بقيمة قدرها مليون و950 ألف جنيه.

الفئة الرابعة NIGHT موديل 2024 بقيمة قدرها 2 مليون و150 ألف جنيه.

الفئة الخامسة MID-NIGHT موديل 2024 بقيمة قدرها 2 مليون و175 ألف جنيه.

الفئة السادسة BLACK DIAMOND موديل 2024 بقيمة قدرها 2 مليون و250 ألف جنيه.

الفئة السابعة COLLECTOR موديل 2024 بقيمة قدرها 2 مليون و275 ألف جنيه.

 

الاسعار الرسمية الجديد لسيارات هيونداي موديل 2024

2 - هيونداي النترا CN7 موديل 2024 

تستمد هيونداي النترا CN7 موديل 2024 أوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي 6 غيار، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بينما دعمت بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يتمكن من ضخ قوة إجمالية قدرها 126 حصانا و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

 

أسعار السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2024 الرسمية في مصر 

الفئة الأولى مويل 2024 بقيمة قدرها مليون و350 ألف جنيه.

الفئة الثانية مويل 2024 بقيمة قدرها مليون و500 ألف جنيه.

الفئة الثالثة مويل 2024 بقيمة قدرها مليون و670 ألف جنيه.

الفئة الرابعة مويل 2024 بقيمة قدرها مليون و880 ألف جنيه.

 

الاسعار الرسمية الجديد لسيارات هيونداي موديل 2024

3 - هيونداي أكسنت RB موديل 2024

زودت السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 4 غيار يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات، مع بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يتمكن من إنتاج قوة إجمالية قدرها 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

 

أسعار السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الأولى GL موديل 2024 بقيمة قدرها 689 ألف جنيه بدلاً من 860 ألف جنيه.

الفئة الثانية SR موديل 2024 بقيمة قدرها 720 ألف جنيه بدلاً من 890 ألف جنيه.

الفئة الثالثة DAB ABS موديل 2024 بقيمة قدرها 755 ألف جنيه بدلاً من 915 ألف جنيه.

الفئة الرابعة DAB ABS PLUS موديل 2024 بقيمة قدرها 775 ألف جنيه بدلاً من 930 ألف جنيه.

الفئة الخامسة HIGHLINE موديل 2024 بقيمة قدرها 810 ألف جنيه بدلاً من 970 ألف جنيه.

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